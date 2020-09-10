Son dakika haberi: Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 10 Eylül Sağlık Bakanlığı günlük tablo ile Türkiye corona virüs ölü ve vaka sayısı son durum açıklandı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye corona virüsü son dakika haberleri duyurmaya devam ediyor. Her gün güncel verilerle birlikte açıklanan günlük tabloda vaka, ölü, iyileşen hasta sayısı, zatürre hasta oranı gibi bilgiler kamuoyuna duyuruluyor. En son açıklanan verilerle birlikte Bakan Koca '' Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor" ifadesini kullanmıştı. Buna göre; Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 10 Eylül 2020 Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum ne? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıkladı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük tablo ile beraber Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıyor. Haberimizde en son açıklanan 9 Eylül corona virüs ölü ve vaka sayısı yer alıyor. Bakan Koca tarafından 10 Eylül Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
İşte Bakan Koca'nın corona virüsü vaka ve ölü sayısına ilişkin son değerlendirmeleri
10 Eylül Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.
Toplamda 8 milyondan fazla test yapıldı. Bugün ise 110.000'den fazla yapılan test sonucunda 1.673 yeni tanı konmuş hastamız var. Tedbirlere hepimiz destek verirsek virüse karşı daha güçlü olacağız. Bu güce destek verin, sevdiklerimizi koruyalım.
Bugün 110.000'den fazla test yapıldı ve 1.761 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan birlikte tedbirlere uymaktır. Güç birlikte tedbirde.
Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak.
Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz. Birlikte tedbirli olalım.