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haberi: 'da boksör sevgilisi tarafından öldürülmüştü! cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı

'da milli boksör tarafından dövülüp göğsünden bıçaklanarak öldürülen uzun süre Türkiye'nin gündemine oturmuş ve günlerce konuşulmuştu. Zeynep Şenpınar öldürülmeden önce bulunduğu evden kaçtığı anlar bir apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. İşte o görüntüler...

DHA
Giriş Tarihi: 10.9.2020 09:34 Son Güncelleme: 10.9.2020 10:19 ABONE OL
Son dakika: Muğla'da boksör sevgilisi tarafından öldürülmüştü! Zeynep Şenpınar cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı

Sevgilisinden kaçan Zeynep'in binadan koşar adımlarla çıktığı görülüyor. Kemaloğlu ise Zeynep'in peşinden gidip kaçtığı eve geri getiriyor. Görüntünün mahkeme dosyasına eklendiği öğrenildi.

Son dakika: Muğla'da sevgili dehşeti! Zeynep Şenpınar cinayetinde yeni görüntü kayıtları ortaya çıktı | Video

Son dakika: Muğla'da boksör sevgilisi tarafından öldürülmüştü! Zeynep Şenpınar cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı

'da milli boksör tarafından dövülüp, göğsünden bıçaklanarak öldürülen cinayetinde yeni gelişme yaşandı.

Son dakika: Muğla'da boksör sevgilisi tarafından öldürülmüştü! Zeynep Şenpınar cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı

Şenpınar'ın öldürülmeden saatler önce binadan kaçtığı başka bir apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. DHA'nın ulaştığı görüntülerde 'ın binadan hızla ayrıldığı, Selim Ahmet Kemaoğlu'nun ise peşinden giderek Zeynep'i eve getirdiği görülüyor.

Son dakika: Muğla'da boksör sevgilisi tarafından öldürülmüştü! Zeynep Şenpınar cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı

Görüntünün mahkeme dosyasına eklendiği öğrenildi.

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Son dakika haberi: Muğla'da boksör sevgilisi tarafından öldürülmüştü! Zeynep Şenpınar cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
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