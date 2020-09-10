Son dakika: Sinem Esma 6 aydır aranıyordu! Müge Anlı canlı yayınında bulundu!

Müge Anlı'da 6 aydır aranan kayıp Sinem Esma bulundu. Anne Fatma Bilgin kızının bulunduğunu canlı yayında öğrendi. Sinem Esma canlı yayında Ağrı'ya nasıl gittiğini anlattı. Yaşı küçük olduğu için otobüs bileti alamayan Sinem Esma yolda gördüğü bir TIR'a binip Ağrı'ya gitmiş. Annesi Fatma Bilgin bu duyduklarına inanmayarak doğruları söylemesini istedi. Kızın kaçtığı Mikail Bey, anne Fatma Bilgin'in kızı saçından tutup götürdüğünü söyledi. Yaşı 18'den küçük olduğu için polis karakoluna haber verildi. Müge Anlı Sinem Esmaya polisle evine dönmesi için çağrıda bulundu. Bu çağrıya tamam diyen Sinem Esma canlı yayında babası ile konuştu.

CANLI YAYINDA POLİS BASKINI

Müge Anlı'da 6 aydır kayıp olan Sinem Esma'nın bulunduğunu haber verdikten kısa bir süre sonra genç kızın tutulduğu eve polis baskını yapıldı.

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'SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TANIŞTIK'

16 yaşındaki kızının sağlıklı düşünemediğini belirten anne Fatma Bilgin kızıyla Müge Anlı canlı yayınında görüştü. Kızını görünce gözyaşlarına boğulan anne Fatma Bilgin kızına 'Korkma ben buradayım!' diye seslendi. Canlı yayına Ağrı'dan arkadaşı Mikail ile bağlanan Sinem Esman annesiyle konuştu. Sinem Esma'nın yanındaki arkadaşı Mikail şunları söyledi: 'Sosyal medya üzerinden tanıştık bana 18 yaşında olduğunu söyledi yanıma geldi. 18 yaşından küçük olduğunu öğrendiğimde karakola gittik ve oraya bıraktık."

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AĞRI'YA NASIL GİTTİN?

Müge Anlı'nın Ağrı'ya nasıl gittin sorusunu yanıtlayan Sema Bilgin o anları böyle anlattı: "Beni kimse almadı ben kendim gittim. Otogara gittim kimliğim olmadığı için bana bilet vermediler. Gördüğüm TIR'a bindim ve bu şekilde Ağrı'ya geldim."

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