Son dakika: Yer Samsun: Herkes baka kaldı! Düğünde sıra dışı koronavirüs önlemi...

'ÇOK MUTLU OLDUK'

Gelin ve damadın da akrabaları olduğunu ve onları çok sevdiği için sarılmak istediğini söyleyen Nermin Yücebaş, "Geline ve damada sarıldığım için mutlu olduk. İkisi de benim yeğenim, onlar da mutlu oldu. Fikir de hoşuma gidince yaptık, bir ilk olsun dedik. Herkes de çok mutlu oldu. Gayet güzel oldu" diye konuştu.

