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Son dakika: Yer : Herkes baka kaldı! Düğünde sıra dışı koronavirüs önlemi...

Son dakika: 'da akrabalarının düğününe katılan Nermin Yücebaş (57), koronavirüse karşı önlem amacıyla eşi Altan Yücebaş'ın (58) başına geçirdiği şeffaf poşet ile gelin ve damadın yanına gidip, onlara sarılarak tebrik etti.

DHA
Giriş Tarihi: 10.9.2020 16:41 Son Güncelleme: 10.9.2020 16:50 ABONE OL
Son dakika: Yer Samsun: Herkes baka kaldı! Düğünde sıra dışı koronavirüs önlemi...

'da yaşayan 38 yıllık evli Nermin ve Altan Yücebaş çifti, dün gece akrabaları olan Samet- Ebru Atsan'ın düğününe katıldı. Takı töreni sırasında koronavirüs salgını nedeniyle eşinin başına şeffaf poşet geçirdiği Nermin Yücebaş, gelin ve damada sarılıp, tebrik etti.

Son dakika: Yer Samsun: Herkes baka kaldı! Düğünde sıra dışı koronavirüs önlemi...

Bu sırada hem gelin ve damat, hem de davetliler büyük şaşkınlık yaşadı. Yücebaş çifti, koronavirüse karşı çok dikkat ettiklerini ve tedbirlere uyduklarını belirterek, gelin ve damada sarılabilmek için böyle bir önlem aldıklarını söyledi.

Son dakika: Yer Samsun: Herkes baka kaldı! Düğünde sıra dışı koronavirüs önlemi...

'ÇOK MUTLU OLDUK'
Gelin ve damadın da akrabaları olduğunu ve onları çok sevdiği için sarılmak istediğini söyleyen Nermin Yücebaş, "Geline ve damada sarıldığım için mutlu olduk. İkisi de benim yeğenim, onlar da mutlu oldu. Fikir de hoşuma gidince yaptık, bir ilk olsun dedik. Herkes de çok mutlu oldu. Gayet güzel oldu" diye konuştu.

Son dakika: Yer Samsun: Herkes baka kaldı! Düğünde sıra dışı koronavirüs önlemi...

'FARKINDALIK OLSUN İSTEDİK'
Altan Yücebaş da eşinin ve kendisinin hem şeker hem de tansiyon hastası olduklarını ve bu yüzden koronavirüse karşı sıkı önlem aldıklarını belirterek, "Ben tiyatrocuyum, kafamız böyle şeylere daha iyi çalışıyor. Farkındalık oluşturalım istedik. Eşim de gelin ve damat da sarılmak istiyordu. Yanımızda evimizin karşısında bulunan dükkandan yorgan poşetini alıp gittik.

Son dakika: Yer Samsun: Herkes baka kaldı! Düğünde sıra dışı koronavirüs önlemi...

Takı merasimi sırasında eşimin başından poşeti geçirdik ve öylece gelin ve damada sarılabildi. Biz tedbirlere uyuyoruz, dikkat ediyoruz. İnşallah bu koronavirüs en kısa zamanda biter milletçe kurtuluruz" dedi.

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Son dakika: Yer Samsun: Herkes baka kaldı! Düğünde sıra dışı koronavirüs önlemi...
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