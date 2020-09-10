SON DAKİKA: Yüz yüze eğitim kaçıncı sınıflar için geçerli, bu dönem okullar ne zaman açılacak? Okula kimler gidecek?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve il milli eğitim müdürleri okulların açılması konusunda son detayların konuşulduğu bir toplantı yaptı. Hem öğrenciler hem de onların velileri okulların ne zaman açılacağı konusunda yapılacak son dakika açıklamalarını bekliyor. Okullardaki temizlik ürünleri ihtiyacı, dezenfeksiyon ve altyapı için son kontroller yapıldı. İlkokul birinci sınıfların uyum haftasında bir gün, sonraki haftalarda ise iki gün okula gidecekleri ifade edildi.

SON DAKİKA: YÜZ YÜZE EĞİTİM KAÇINCI SINIFLAR İÇİN GEÇERLİ? OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB'ten yapılan açıklamaya göre yüz yüze eğitim haftaya yani 21 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Velinin onayının çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin uyum haftasında bir gün daha sonra ise haftada iki gün olacak şekilde okula gideceklerini belirtti.