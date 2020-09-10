Şule İdil Dere’nin ölümü davası 4 yıl sonra karara bağlandı

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, dere ıslah çalışması sırasında İSTAÇ A.Ş.'de şoför olarak çalışan Mümin Kılıç'ın sevk ve idaresinde bulunan hafriyat kamyonu ile herhangi bir işaret veya gözlemci bulundurmaksızın geri manevra yaptığı esnada yaya ve bisiklet yolunda yürüyen Şule İdil Dere'ye çarparak hayatını kaybetmesine neden olduğu açıklandı. Asli kusurlu olduğu tespit edilen araç şoförü Mümin Kılıç'ın "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar, sanıklar İbrahim Ruhi Kelleci ve Zafer Karasaçlı'nın da "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Diğer 4 sanık hakkında ise kazanın oluşumuna ilişkin kusurlarının tespit edilemediği gerekçesiyle beraat kararı verilmesini talep etti.



