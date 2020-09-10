Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklanıyor! 10 Eylül MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı, birazdan Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda açıklanacak. Toplamda 17 milyon TL'lik rekor bir büyük ikramiye verilecek olan Süper Loto çekilişi saatler 21.30'u gösterdiğinde başlayacak. İkramiyenin fazla olması ise çekilişe olan ilgiyi arttırdı. Peki, Süper Loto'da bu hafta kazandıran numaralar hangileri? 10 Eylül Milli Piyango Online ile MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Süper Loto 10 Eylül çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklandıktan hemen sonra haberimizde olacak.
İşte, Süper Loto çekiliş sonuçları ve haftanın kazanan numaraları...
SÜPER LOTO 10 EYLÜL SONUÇLARI
Süper Loto 10 Eylül sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandıktan hemen sonra sayfamızda olacak.
SÜPER LOTO SONUÇLARI 8 EYLÜL
Süper Loto'da 8 Eylül sonuçları açıklandı.
İşte kazanan numaralar: 23-27-30-36-49-54
SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.
TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR!
Şisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri "Dünya Piyango Birliği" (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.