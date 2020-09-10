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Haberler Yaşam Haberleri Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklanıyor! 10 Eylül MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar sorgulama ekranı

Online ile sonuçları açıklanıyor! 10 Eylül MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar sorgulama ekranı

sonuçları açıklanıyor. On binlerce şans oyunu severin heyecanla beklediği Süper Loto çekilişi birazdan İdaresi tarafından gerçekleştirilecek. Haftalardır devreden büyük ikramiye toplamda 17 milyon 830 bin 157 TL’yi buldu. Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar canlı çekiliş biter bitmez haberimizin içerisinde olacak. Peki, Süper Loto’da kazandıran numaralar hangileri? İşte 10 Eylül 2020 Milli Piyango Online ile MPİ bilet sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 10.9.2020 21:24 Son Güncelleme: 10.9.2020 21:25 ABONE OL
Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile belli oluyor! Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 10 Eylül

sonuçları sorgulama ekranı, birazdan İdaresi tarafından noter huzurunda açıklanacak. Toplamda 17 milyon TL'lik rekor bir büyük ikramiye verilecek olan Süper Loto çekilişi saatler 21.30'u gösterdiğinde başlayacak. İkramiyenin fazla olması ise çekilişe olan ilgiyi arttırdı. Peki, Süper Loto'da bu hafta kazandıran numaralar hangileri? 10 Eylül Milli Piyango Online ile MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

SÜPER LOTO SONUÇLARI 10 EYLÜL AÇIKLANDI! MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA EKRANI

Süper Loto 10 Eylül çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklandıktan hemen sonra haberimizde olacak.

İşte, Süper Loto çekiliş sonuçları ve haftanın kazanan numaraları...

Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile belli oluyor! Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 10 Eylül

SÜPER LOTO 10 EYLÜL SONUÇLARI

10 Eylül sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandıktan hemen sonra sayfamızda olacak.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 8 EYLÜL

Süper Loto'da 8 Eylül sonuçları açıklandı.

İşte kazanan numaralar: 23-27-30-36-49-54

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile belli oluyor! Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 10 Eylül

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan 'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile belli oluyor! Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 10 Eylül

TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR!

Şisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri "Dünya Piyango Birliği" (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

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Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklanıyor! 10 Eylül MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar sorgulama ekranı
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