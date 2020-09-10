Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Teyp hırsızı yakalandı

Teyp hırsızı yakalandı

İstanbul ve Şişli'de park halindeki lüks araçların camını kırıp konsol ve teyplerini çalan hırsız gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Hüseyin A.'nın daha önceden de 17 aracı soyduğu tespit edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 10.9.2020 14:13 Son Güncelleme: 10.9.2020 14:17 ABONE OL
Teyp hırsızı yakalandı

Şişli Fulya Mahallesinde 28 Ağustos'da meydana gelen olayda park halindeki bir aracın yanına yaklaşan hırsız, aracın ön camını elindeki özel bir kesiciyle kesip kırdı. Ardından aracın içine girip ön konsolunu ve teyp kısmını çalarak kayıplara karıştı. Aynı hırsız, 2 Eylül'de Beşiktaş Nispetiye Mahallesinde ortaya çıktı ve yine lüks aracın içerisine girip arabanın ön konsol kısmını tamamen söküp çaldı.

Araç sahiplerinin polisten yardım istemesi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlı Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti. Çalışmaların devamında gözaltına alınan Hüseyin A.'nın (48) daha önceden 17 araçtan hırsızlık 2 evden hırsızlık ve 1 adet te mala zarar verme olmak üzere 20 suç kaydının olduğu öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Hüseyin A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da telefon dolandırıcıları suçüstü yakalandı!

ARKADAŞINA GÖNDER
Teyp hırsızı yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA