Teyp hırsızı yakalandı

Şişli Fulya Mahallesinde 28 Ağustos'da meydana gelen olayda park halindeki bir aracın yanına yaklaşan hırsız, aracın ön camını elindeki özel bir kesiciyle kesip kırdı. Ardından aracın içine girip ön konsolunu ve teyp kısmını çalarak kayıplara karıştı. Aynı hırsız, 2 Eylül'de Beşiktaş Nispetiye Mahallesinde ortaya çıktı ve yine lüks aracın içerisine girip arabanın ön konsol kısmını tamamen söküp çaldı.

Araç sahiplerinin polisten yardım istemesi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlı Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti. Çalışmaların devamında gözaltına alınan Hüseyin A.'nın (48) daha önceden 17 araçtan hırsızlık 2 evden hırsızlık ve 1 adet te mala zarar verme olmak üzere 20 suç kaydının olduğu öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Hüseyin A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.