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açıkladı: Koronalı otostopçular yakalandı

Valisi Davut Gül, karantinada olması gereken kişilerden bazılarının otostop yaparken yakalandığını açıkladı. Şehirler arası ulaşımda zorunlu olan HES kodu uygulamasından kaçmak isteyenler, gitmek istedikleri yere otostop yaparak ulaşmaya çalışıyor.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 10.9.2020 19:02 ABONE OL
Vali açıkladı: Koronalı otostopçular yakalandı

Tüm Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşları Covid-19 virüsünün yayılım hızını azaltmak üzere çeşitli tedbirler alıyor. Gaziantep Valisi Davud Gül'ün açıkladığı tedbir ise dikkat çekti.

Vali Gül, Karantinada olması gereken kişilerden otostop yapanların yakalandığını açıkladı.

Gül şöyle dedi: "Şehirler arası ulaşımda istenilen HES kodunu devreden çıkartarak salgının yayılmasını hızlandırdığı için Gaziantep genelinde Otostop yapmak ve yapanı almak yasaklanmıştır İhlal edenlere 3150TL ceza verilecektir."

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Vali açıkladı: Koronalı otostopçular yakalandı
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