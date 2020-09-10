Vali açıkladı: Koronalı otostopçular yakalandı

Tüm Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşları Covid-19 virüsünün yayılım hızını azaltmak üzere çeşitli tedbirler alıyor. Gaziantep Valisi Davud Gül'ün açıkladığı tedbir ise dikkat çekti.

Vali Gül, Karantinada olması gereken kişilerden otostop yapanların yakalandığını açıkladı.

Gül şöyle dedi: "Şehirler arası ulaşımda istenilen HES kodunu devreden çıkartarak salgının yayılmasını hızlandırdığı için Gaziantep genelinde Otostop yapmak ve yapanı almak yasaklanmıştır İhlal edenlere 3150TL ceza verilecektir."