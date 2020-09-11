11 Eylül Cuma namazı saati: İzmir, İstanbul, Ankara, Konya namaz ve ezan vakitleri! Bugün Cuma namazı kaçta?

Cuma namazı saati, her hafta olduğu gibi, bu mübarek günde de namaz kılacak olan Müslümanlar için merak konusu oldu. 11 Eylül Cuma namazı saatinde de vatandaşlar, camilere akın edecek. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak, ezan kaçta okunuyor? Bu başlık altında, başta İstanbul, Ankara, Konya ve İzmir olmak üzere, şehirlere göre Cuma namazı saati yer alıyor. Diyanet İşleri namaz takvimine, buradan ulaşabilirsiniz.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Cuma namazı saat bilgisi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri takviminde yayınlandı. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 11 Eylül'de cuma namazı saatleri her ilde farklı şekilde gerçekleşecek. Diyanet'in açıkladığı bilgilere göre bu hafta cuma namazı saatleri şöyle;