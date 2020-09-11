65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması neler? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde bulunuyor?

65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamaları ve yasakları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Valilikler tarafından yapılan açıklamalarda 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması olan illere yenileri de eklendi. Bu illerden bazıları Ankara, Konya, İzmir, Bursa, Manisa, Kayseri, Kütahya, Şanlıurfa, Manisa, Bolu, Balıkesir, olarak sıralanmıştı. Peki, 65 yaş sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? 65 yaş üstü kısıtlama olan iller hangileri?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

İzmir, Konya, Ankara gibi birçok illerin valiliklerinden yayımlanan genelgelere göre; 65 yaş üstü vatandaşlara düğün, toplu taşıma, halk pazarları gibi birçok bölgede yer almalarına kısıtlama getirildiği bildirildi…