Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Aleyna Çakır cinayetinden son dakika: Şüpheli Ümit Can Uygun'dan Müge Anlı ve ekibine şok tehdit! "Stüdyoya silahla..."

cinayetinden : Şüpheli 'dan ve ekibine şok tehdit! "Stüdyoya silahla..."

Tüm Türkiye'nin kilitlendiği cinayeti canlı yayınında gerçekleşen gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. Genç kızın feci şekilde öldürülmesi üzerinde korkunç cinayetin perde arkası araştırılırken tüm işaretler katilin olduğunu gösteriyor. Bugün yayınlanan programda ise Müge Anlı kendisinin ve ekibinin şüpheli Ümit Can Uygun tarafından tehdit edildiğini açıklaması tüm izleyenleri şaşkına çevirdi. İşte Aleyna Çakır cinayetine ilişkin detaylar ve Müge Anlı'dan gelen son dakika açıklaması…

Giriş Tarihi: 11.9.2020 15:59 Son Güncelleme: 11.9.2020 16:02 ABONE OL
Aleyna Çakır cinayetinden son dakika: Şüpheli Ümit Can Uygun'dan Müge Anlı ve ekibine şok tehdit! Stüdyoya silahla...

haberler… Ankara'da yaşadığı evde boğazı bornoz kuşağı ile bağlanmış bir halde cesedi bulunan cinayetinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayeti kimin işlediği araştırılırken genç kızın ailesi ve arkadaşları 'un katil olabileceğini iddia ediyor. Bugün gerçekleşen programda ise canlı yayında açıklama yapan , kendisinin ve ekibinin şüpheli Ümit Can Uygun tarafından tehdit edildiğini bildirdi. İşte Aleyna Çakır cinayetinden gelen son dakika gelişmeleri ve Müge Anlı'nın o açıklaması…

MÜGE ANLI'DAN FLAŞ AÇIKLAMA! ALEYNA ÇAKIR'IN KATİLİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN ÜMİT CAN UYGUN TEHDİTLER YAĞDIRIYOR…

Nisan ayında Aleyna Çakır'ı döverek bayılttığı anları sosyal medya canlı yayınında paylaşan Ümit Can Uygun, genç kızın ölümü üzerine şüpheli listesinin en başında yer alan isim olarak gösteriliyor. Vahşice katledilen genç kızın cinayetindeki perde arkasının araştırıldığı program Müge Anlı canlı yayınında flaş açıklamalar tüm izleyenleri şaşkına çevirdi…

Aleyna Çakır cinayetinden son dakika: Şüpheli Ümit Can Uygun'dan Müge Anlı ve ekibine şok tehdit! Stüdyoya silahla...

ALEYNA ÇAKIR CİNAYETİ ARAŞTIRILMAYA DEVAM EDİYOR!

Bu hafta tüm Türkiye 21 yaşındaki ismini kullanan Sema Esen'in ölümünü araştıran ile Tatlı Sert programına kilitlendi. Gencecik bir kadın, ardında binlerce soru ile beraber bu dünyadan giderken Çakır'ın erkek arkadaşı , bu olayın en kilit ismi olarak gösteriliyor...

Aleyna Çakır cinayetinden son dakika: Şüpheli Ümit Can Uygun'dan Müge Anlı ve ekibine şok tehdit! Stüdyoya silahla...

ŞÜPHELİ ÜMİT CAN UYGUN'DAN TEHDİT!

Henüz 21 yaşında evinin salonunda boynuna bornoz kuşağı bağlanmış vaziyette yerde yüzüstü yatar halde cesedi bulunan genç kız 'ın cinayetinin kilit ismi , bu kez de ve Ekibini tehdit etti. Bugün yayınlanan bölümde tehdit edildiğini canlı yayında açıklayan Müge Anlı, izleyenleri şaşkına çeviren flaş açıklamalarda bulundu.

'Aleyna Çakır'ı ben öldürdüm' diyen işkenceci Ümit Uygun'dan Müge Anlı'ya şok ölüm tehdidi | Video

Aleyna Çakır cinayetinden son dakika: Şüpheli Ümit Can Uygun'dan Müge Anlı ve ekibine şok tehdit! Stüdyoya silahla...

MÜGE ANLI'DAN O TEHDİTE YANIT GECİKMEDİ!

kendisine yönelen tehdidi ''Programda konuşan herkesi tehdit ediyormuşsun, programa nasıl silah sokabilirim diye konuşmalarından bahsediyorlar.'' cümleleriyle açıkladı.

Müge Anlı kendisini tehdit eden 'a ''Yanıl da gel, buyur gel. Gelsene, kadın parası yiyip tehdit edine kimse pabuç bırakmaz.'' karşılığını verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Aleyna Çakır cinayetinden son dakika: Şüpheli Ümit Can Uygun'dan Müge Anlı ve ekibine şok tehdit! "Stüdyoya silahla..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA