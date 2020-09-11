Aleyna Çakır cinayetinden son dakika: Şüpheli Ümit Can Uygun'dan Müge Anlı ve ekibine şok tehdit! "Stüdyoya silahla..."

Son dakika haberler… Ankara'da yaşadığı evde boğazı bornoz kuşağı ile bağlanmış bir halde cesedi bulunan Aleyna Çakır cinayetinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayeti kimin işlediği araştırılırken genç kızın ailesi ve arkadaşları Ümit Can Uygun'un katil olabileceğini iddia ediyor. Bugün gerçekleşen programda ise canlı yayında açıklama yapan Müge Anlı, kendisinin ve ekibinin şüpheli Ümit Can Uygun tarafından tehdit edildiğini bildirdi. İşte Aleyna Çakır cinayetinden gelen son dakika gelişmeleri ve Müge Anlı'nın o açıklaması…
Nisan ayında Aleyna Çakır'ı döverek bayılttığı anları sosyal medya canlı yayınında paylaşan Ümit Can Uygun, genç kızın ölümü üzerine şüpheli listesinin en başında yer alan isim olarak gösteriliyor. Vahşice katledilen genç kızın cinayetindeki perde arkasının araştırıldığı program Müge Anlı canlı yayınında flaş açıklamalar tüm izleyenleri şaşkına çevirdi…
ALEYNA ÇAKIR CİNAYETİ ARAŞTIRILMAYA DEVAM EDİYOR!
Bu hafta tüm Türkiye 21 yaşındaki Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen'in ölümünü araştıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programına kilitlendi. Gencecik bir kadın, ardında binlerce soru ile beraber bu dünyadan giderken Çakır'ın erkek arkadaşı Ümit Can Uygun, bu olayın en kilit ismi olarak gösteriliyor...
ŞÜPHELİ ÜMİT CAN UYGUN'DAN TEHDİT!
Henüz 21 yaşında evinin salonunda boynuna bornoz kuşağı bağlanmış vaziyette yerde yüzüstü yatar halde cesedi bulunan genç kız Aleyna Çakır'ın cinayetinin kilit ismi Ümit Can Uygun, bu kez de Müge Anlı ve Ekibini tehdit etti. Bugün yayınlanan bölümde tehdit edildiğini canlı yayında açıklayan Müge Anlı, izleyenleri şaşkına çeviren flaş açıklamalarda bulundu.
'Aleyna Çakır'ı ben öldürdüm' diyen işkenceci Ümit Uygun'dan Müge Anlı'ya şok ölüm tehdidi | Video
MÜGE ANLI'DAN O TEHDİTE YANIT GECİKMEDİ!
Müge Anlı kendisine yönelen tehdidi ''Programda konuşan herkesi tehdit ediyormuşsun, programa nasıl silah sokabilirim diye konuşmalarından bahsediyorlar.'' cümleleriyle açıkladı.
Müge Anlı kendisini tehdit eden Ümit Can Uygun'a ''Yanıl da gel, buyur gel. Gelsene, kadın parası yiyip tehdit edine kimse pabuç bırakmaz.'' karşılığını verdi.