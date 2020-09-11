Aleyna Çakır cinayetinden son dakika: Şüpheli Ümit Can Uygun'dan Müge Anlı ve ekibine şok tehdit! "Stüdyoya silahla..."

Son dakika haberler… Ankara'da yaşadığı evde boğazı bornoz kuşağı ile bağlanmış bir halde cesedi bulunan Aleyna Çakır cinayetinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayeti kimin işlediği araştırılırken genç kızın ailesi ve arkadaşları Ümit Can Uygun'un katil olabileceğini iddia ediyor. Bugün gerçekleşen programda ise canlı yayında açıklama yapan Müge Anlı, kendisinin ve ekibinin şüpheli Ümit Can Uygun tarafından tehdit edildiğini bildirdi. İşte Aleyna Çakır cinayetinden gelen son dakika gelişmeleri ve Müge Anlı'nın o açıklaması…

MÜGE ANLI'DAN FLAŞ AÇIKLAMA! ALEYNA ÇAKIR'IN KATİLİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN ÜMİT CAN UYGUN TEHDİTLER YAĞDIRIYOR…

Nisan ayında Aleyna Çakır'ı döverek bayılttığı anları sosyal medya canlı yayınında paylaşan Ümit Can Uygun, genç kızın ölümü üzerine şüpheli listesinin en başında yer alan isim olarak gösteriliyor. Vahşice katledilen genç kızın cinayetindeki perde arkasının araştırıldığı program Müge Anlı canlı yayınında flaş açıklamalar tüm izleyenleri şaşkına çevirdi…