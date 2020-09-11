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Annesini vurdu, sese gelen komşularıyla dalga geçti

’da, annesini pompalı tüfekle öldüren ’ın, silah sesi üzerine eve gelen komşularına, alaylı şekilde “Ses mi geldi?” dediği ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 11.9.2020 ABONE OL
Annesini vurdu, sese gelen komşularıyla dalga geçti
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne 21 Temmuz sabahı gelen Berk Karan (35), annesi Seher Fak'ı (60) pompalı tüfekle öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine Konyaaltı ilçesinde bulunan daireye giden polis, Seher Fak'ın cansız bedenini buldu. İddianamede, Seher Fak'ın 19 yıl önce eşinden boşanarak Antalya'ya yerleştiği, Berk Karan'ın öz annesini ziyaret için olaydan 2 hafta önce İstanbul'dan geldiği anlatıldı. Cinayetten 3-4 gün önce annesiyle tartışan Berk Karan'ın Seher Fak'a evini satıp, kendisiyle İstanbul'a gelmesi yönünde baskı yaptığı ifade edildi. Annenin evini satmak istememesi üzerine Berk Karan'ın, 3 yıl önce satın aldığı pompalı av tüfeği ile Seher Fak'ı kahvaltı hazırlarken yakın mesafeden yüzüne doğru ateş ederek öldürdüğü bildirilen iddianamede, şüphelinin ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırılması istendi.

PARASINI DA ÇEKMİŞ
İddianamede Karan'ın ayrıca annesine ait kredi kartından 2 bin 150 TL çektiği de ifade edildi. İddianamede, ayrıca Berk Karan'ın silah sesini duyup gelen komşularının "Patlama sesi sizden mi geldi?" sorularına alaylı bir şekilde "Hayır, ses mi geldi?", "Evet silah sesi duydum ancak bizden gelmedi" şeklinde yanıtlar verdiği yer aldı. DHA

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Annesini vurdu, sese gelen komşularıyla dalga geçti
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