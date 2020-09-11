Antalya'da hırsızlık şüphelileri sert kayaya çarptı

Kapıyı zorluyorlardı. Ben dışarı çıkınca kaçmaya başladılar ama yakaladım. 155'i aradım ve şikayetçi oldum. Kurusıkı tabancamla ne tehdit ettim, ne de onlara karşı doğrulttum. Korktular zaten. Ben o gün bunu yapmasaydım, yarın başka şeyler çalacaklardı. Bir şey çalacak vakitleri olmadı. İyi ki de nöbet tutmuşuz. Tutmasam gireceklerdi. Bundan sonra nöbet tutmaya devam edeceğim. Onlar devam etsin ben de devam edeceğim."

