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ATM faresi baba-oğul yakayı ele verdi!

'da ATM'lere kopya düzeneği kurup yüzlerce vatandaşı dolandırdığı belirlenen baba-oğul, İstanbul'da gözaltına alındı. Samsun'a getirilen baba R.Y. ve oğlu H.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 11.9.2020 12:41 ABONE OL
ATM faresi baba-oğul yakayı ele verdi!

'da banka ATM'lerine yerleştirdikleri aparat ile vatandaşların kartlarını kopyalayarak hesaplarından para çektikleri iddia edilen R.Y. ve oğlu H.Y., İstanbul'da yakalandı.

ATM faresi baba-oğul yakayı ele verdi!

'da çeşitli ATM'lere kart kopyalama düzeneği kuran kişilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çalışma başlattı.

ATM faresi baba-oğul yakayı ele verdi!

Yapılan çalışma sonucunda zanlıların 18 ATM'ye aparat taktığı ve yüzlerce kişinin kart bilgilerini kopyaladığı tespit edildi.

ATM faresi baba-oğul yakayı ele verdi!

Şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenleyen ekipler, aparat ile başkalarının hesaplarından para çektikleri iddia edilen baba R.Y. ve oğlu H.Y.'yi İstanbul'da yakaladı.

ATM faresi baba-oğul yakayı ele verdi!

Gözaltına alınıp, 'a getirilen şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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ATM faresi baba-oğul yakayı ele verdi!
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