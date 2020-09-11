Avcılar’daki arkeolojik kazılarda Vikinglerin izlerine rastlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü Bathonea Antik Liman Yerleşimi Küçükçekmece göl havzasında bulunuyor. Kazının başkanlığını ise Kocaeli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Şengül Aydıngün yapıyor. 2009 yılında başlayan kazılarda şu ana kadar Doğu Roma dönemine ait 2 antik liman, büyük taşlarla örülmüş suyolları, büyük bir sarnıç, geniş yollar ve çok sayıda yapı kompleksi ortaya çıkarıldı. Kazılarda ortaya çıkarılan tıbbi malzemeler ve ilaç şişeleri de, tıp tarihi açısından önemli bir yer tutuyor. Bölge'nin İstanbul turizmine büyük katkı sağlaması bekleniyor. Öte kazılarda 8-11. yüzyıllar arasında hüküm sürdükleri bilinen Vikinglerin izlerine de rastlandı. Ayrıca daha önceki kazılarda ve 6. ve 11. yüzyıllardaki Büyük İstanbul Depremlerine ait izler bulunmuştu.



