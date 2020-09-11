Balıkçıların bulduğu dev vaktoz için uzmanlardan uyarı geldi

Antalya Konyaaltı Sahili açıklarına tekneyle açılan balıkçılar ağlarına devasa bir vatoz balığının takıldığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Cep telefonuna sarılan balıkçılar o anları kaydederek sosyal medyada paylaştı. Balıkçılar, dikenli olduğu belirtilen vatoz balığını tekrar denize saldıklarını söyledi.





"KUYRUĞU OK GİBİ VE TERS PENÇELİ"



Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, ağa takılan vatoz balığının zehirli olan 'Yuvarlak Rina' türü olduğunu bildirdi. Balığın zehirli bir iğnesi olduğunu ve denizin 20 ila 200 metre açığında yaşadığını aktaran Gökoğlu, "Denizde yüzenler için tehlike oluşturmaz. Balıkçılar ağ ya da parakete ile tuttuklarında kuyruğu çarparsa tehlike oluşturabilir. Kuyruğu ok gibi ve ters pençeli. Vücuda girdiğinde çıkarılmaya çalışılırsa etrafını parçalar. Alerjisi olanları öldürebilir ama normal vatandaşlarda ağrı oluşturur. Antalya açıklarında çok az görülen bir tür. Vatandaşların tedirgin olmasına gerek yok" ifadelerini kullandı.