Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Balıkçıların bulduğu dev vaktoz için uzmanlardan uyarı geldi

Balıkçıların bulduğu dev vaktoz için uzmanlardan uyarı geldi

Antalya açıklarında balıkçıların ağına takılan dev vatoz balığı için uzmanlardan uyarı geldi. (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. , bu canlının zehirli 'Yuvarlak Rina' türü olduğunu bildirdi. Antalya açıklarında az rastlanılan türün denizde yüzen vatandaşlardan ziyade balıkçılar için tehlike oluşturduğunu belirten Gökoğlu, "Zehirli bir iğnesi var. İğnesi ok gibi ve ters pençeli. Vücuda girince çıkarılmaya çalışılırsa etrafını parçalar. Alerjisi olanları öldürebilir ama normal vatandaşlarda ağrı oluşturur" dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 11.9.2020 15:09 Son Güncelleme: 11.9.2020 15:24 ABONE OL
Balıkçıların bulduğu dev vaktoz için uzmanlardan uyarı geldi

Antalya Konyaaltı Sahili açıklarına tekneyle açılan balıkçılar ağlarına devasa bir vatoz balığının takıldığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Cep telefonuna sarılan balıkçılar o anları kaydederek sosyal medyada paylaştı. Balıkçılar, dikenli olduğu belirtilen vatoz balığını tekrar denize saldıklarını söyledi.



"KUYRUĞU OK GİBİ VE TERS PENÇELİ"

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, ağa takılan vatoz balığının zehirli olan 'Yuvarlak Rina' türü olduğunu bildirdi. Balığın zehirli bir iğnesi olduğunu ve denizin 20 ila 200 metre açığında yaşadığını aktaran Gökoğlu, "Denizde yüzenler için tehlike oluşturmaz. Balıkçılar ağ ya da parakete ile tuttuklarında kuyruğu çarparsa tehlike oluşturabilir. Kuyruğu ok gibi ve ters pençeli. Vücuda girdiğinde çıkarılmaya çalışılırsa etrafını parçalar. Alerjisi olanları öldürebilir ama normal vatandaşlarda ağrı oluşturur. Antalya açıklarında çok az görülen bir tür. Vatandaşların tedirgin olmasına gerek yok" ifadelerini kullandı.

Annesini ve eşini öldürüp 'namus' savunması yapmıştı... Korkunç cinayette yeni gelişme!

ARKADAŞINA GÖNDER
Balıkçıların bulduğu dev vaktoz için uzmanlardan uyarı geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA