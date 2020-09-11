Beylikdüzü’nde “Kız meselesi” bahanesiyle 19 yaşındaki genç öldürüldü

OĞULLARI İÇİN YÜRÜYÜŞ DÜZENLEDİLER

Oğullarının cinayetiyle ilgili başkalarının da olduğunu ve konunun daha detaylı araştırılmasını isteyen acılı anne baba oğulları için "Berat Çerman için Adalet" adıyla bir yürüyüş de düzenleyerek konuya dikkat çekmeye çalıştı.

GENÇ BERAT'IN YERE YIĞILMA ANI KAMERADA

Bıçaklandıktan sonra parktan birkaç metre ilerideki bir markete yardım için sığınan ve bayılarak yere düşen Berat'ın o anları da güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Berat'ın marketin kapısına gelişi yere düşmesi ve vatandaşların yardım etmesinden sonra 112 ekibi tarafından Berat'ın hastaneye kaldırılması yer alıyor.