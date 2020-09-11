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BİM 11 Eylül 2020 aktüel ürünleri bugün raflarda yerini aldı! Haftanın BİM aktüel ürünleri kataloğu listesinde neler var?

BİM 11 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Cuma günü, yani bugün itibarı ile raflardaki yerini alacak olan BİM aktüel ürünler listesi, dar gelirliden yüksek gelirliye kadar çok geniş bir kitleye hitap ediyor. Bu noktada, 11 Eylül merak ediliyor. Cam ankastre setten filtre kahve makinesine, kablosuz kulaklıktan blender setine kadar pek çok ürünün oldukça uygun fiyatlara getirildiği BİM marketler zinciri, bu hafta da tüketiciyi bünyesine çekecek. İşte, BİM 11 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 11.9.2020 08:02 Son Güncelleme: 11.9.2020 08:03 ABONE OL
BİM 11 Eylül 2020 aktüel ürünleri bugün raflarda yerini aldı! Haftanın BİM aktüel ürünleri kataloğu listesinde neler var?

11 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı ve bugün raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Dar gelirliden yüksek gelirliye pek çok kesime hitap eden BİM marketler zinciri, her hafta Cuma günü getirdiği birbirinden indirimli ürünlerle tüketiciyi kendi bünyesine çekiyor. Haftanın BİM kataloğu ise vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğunda bugün neler var? İşte, raflardaki yerini alan BİM 11 Eylül 2020 aktüel ürünleri kataloğu…

11 EYLÜL 2020 BİM KATALOĞU AKTÜEL LİSTESİ

Haberimizin içerisinden, BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilir, raflarda yerini alan ürünleri bulabilirsiniz.

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BİM 11 Eylül 2020 aktüel ürünleri bugün raflarda yerini aldı! Haftanın BİM aktüel ürünleri kataloğu listesinde neler var?

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BİM 11 Eylül 2020 aktüel ürünleri bugün raflarda yerini aldı! Haftanın BİM aktüel ürünleri kataloğu listesinde neler var?
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