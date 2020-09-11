BİM 11 Eylül 2020 aktüel ürünleri bugün raflarda yerini aldı! Haftanın BİM aktüel ürünleri kataloğu listesinde neler var?

BİM 11 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı ve bugün raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Dar gelirliden yüksek gelirliye pek çok kesime hitap eden BİM marketler zinciri, her hafta Cuma günü getirdiği birbirinden indirimli ürünlerle tüketiciyi kendi bünyesine çekiyor. Haftanın BİM kataloğu ise vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğunda bugün neler var? İşte, raflardaki yerini alan BİM 11 Eylül 2020 aktüel ürünleri kataloğu…

11 EYLÜL 2020 BİM KATALOĞU AKTÜEL LİSTESİ

Haberimizin içerisinden, BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilir, raflarda yerini alan ürünleri bulabilirsiniz.