BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 11 Eylül 2020 Bugün BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi burada

BİM 11 Eylül 2020 kataloğu içerisinde yer alan tüm ürünler bugün satışa sunuldu. Birçok ürünün indirimli fiyatlar ile satışa çıkarılması müşterilerin de ilgisini çekti. Özellikle ev hanımları ihtiyaçlarını BİM aktüel ürünleri ile karşılamak için sabah saatlerinde en yakın marketlerin yolunu tuttu. 11 Eylül 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde bulunan tüm ürünlere ve fiyat listesine bu başlık altından göz atabilirsiniz. İşte 11 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğunun tam listesi!
BİM marketler zinciri bugün yine birçok ürünü indirimli fiyatlar ile satışa sundu. Bu ürünlere sahip olmak isteyenler sabah saatlerinde en yakın marketler önünde uzunca kuyruklar oluşturdu. Peki, BİM'de bugün hangi ürünler satışa sunuldu? İşte BİM aktüel kataloğu;
(Bu metin BİM'in resmi internet sitesinden alınmış ve hiçbir değişiklik yapılmamıştır)
BİM'in ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin yüksek kalite ve en uygun fiyat ile tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye'deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünde yaklaşık 750 ürün bulundururken aynı zamanda çok sayıda özel markalı ürünü de müşterilerine sunmayı hedeflemektedir.
BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2019 yılında da sürdürmüştür. 2019 yılında yurt içinde beş yeni bölge merkezinin yanı sıra 766 (+29 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yıllık yüzde 12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye'de 7.438 (FİLE ile 7.531) mağaza sayısına ulaşmıştır. Kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin etkin maliyet yönetimi politikasıyla gelişimine devam etmektedir.
BİM, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında Fas ve Mısır'da da faaliyet göstermektedir. Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak toplam 497 mağazaya, ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır'da ise 2019 yılı sonunda 320 mağazaya ulaşmıştır. 2019 yılı sonu itibariyle Türkiye'nin yanı sıra Fas ve Mısır'dakilerle birlikte toplam 8.348 mağaza bulunmaktadır.
BİM, sadece ciro büyüklüğü açısından değil, aynı zamanda 2019 yıl sonu itibariyle 3.611'i ofis, 4.837'si depo ve 43.317'si mağazalarda olmak üzere toplam 51.765 kişiye istihdam sağlayarak öne çıkmaktadır. 2018 verileriyle hazırlanan Capital500 araştırmasına göre de Türkiye'de en çok istihdam sağlayan şirket özelliğine sahiptir.
BİM, başta müşteri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.
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