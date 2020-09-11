BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 11 Eylül 2020 Bugün BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi burada

BİM 11 Eylül 2020 kataloğu içerisinde yer alan tüm ürünler bugün satışa sunuldu. Birçok ürünün indirimli fiyatlar ile satışa çıkarılması müşterilerin de ilgisini çekti. Özellikle ev hanımları ihtiyaçlarını BİM aktüel ürünleri ile karşılamak için sabah saatlerinde en yakın marketlerin yolunu tuttu. 11 Eylül 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde bulunan tüm ürünlere ve fiyat listesine bu başlık altından göz atabilirsiniz. İşte 11 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğunun tam listesi!

11 EYLÜL 2020 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM marketler zinciri bugün yine birçok ürünü indirimli fiyatlar ile satışa sundu. Bu ürünlere sahip olmak isteyenler sabah saatlerinde en yakın marketler önünde uzunca kuyruklar oluşturdu. Peki, BİM'de bugün hangi ürünler satışa sunuldu? İşte BİM aktüel kataloğu;