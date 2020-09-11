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Bu acıya yürek dayanmaz! Boğulan oğlunun son anlarını görüntülemiş...

Dün 'da denize giren isimli genç, akıntıya kapılıp boğularak yaşamını yitirmişti. Acı olayda yürekleri dağlayan bir detaya ulaşıldı. Anne Ayşe Akyüz'ün, oğlu Mert Akyüz'ü boğulmadan kısa bir süre önce cep telefonu ile kayda aldığı ortaya çıktı. Görüntülerde anne, oğlunu "Mert çok fazla açılma haydi gel" diye uyardığı görülüyor.

DHA
Giriş Tarihi: 11.9.2020 16:42 Son Güncelleme: 11.9.2020 16:57 ABONE OL
Bu acıya yürek dayanmaz! Boğulan oğlunun son anlarını görüntülemiş...

'ın Kurucaşile ilçesinde, dün denizde akıntıya kapılarak yaşamını yitiren 'ün (21) son anlarının, annesi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendiği ortaya çıktı.

Bu acıya yürek dayanmaz! Boğulan oğlunun son anlarını görüntülemiş...

Görüntülerde annesinin Mert'i denize girdiği sırada fazla açılmaması için uyarması da dikkat çekti.

Olay dün saat 17.00 sıralarında, Kurucaşile ilçesi Karaman Plajı'nda meydana geldi. İstanbul'dan annesiyle eniştesinin yanına tatile gelen , serinlemek için girdiği denizde, bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Bu acıya yürek dayanmaz! Boğulan oğlunun son anlarını görüntülemiş...

Durumu fark eden çevredekilerin müdahalesiyle Mert denizden çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen , yaşamını yitirdi.

Bu acıya yürek dayanmaz! Boğulan oğlunun son anlarını görüntülemiş...

Acı haberi alan Akyüz'ün ailesi ve yakınları feryat ederek uzun süre gözyaşı döktü.

Bu acıya yürek dayanmaz! Boğulan oğlunun son anlarını görüntülemiş...

'ün son anlarının annesi Ayşe Akyüz tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendiği ortaya çıktı. Ayşe Akyüz, oğlunu spor yapıp, denize girerken görüntüledi.

Bu acıya yürek dayanmaz! Boğulan oğlunun son anlarını görüntülemiş...

Ayşe Akyüz'ün dalgalı denize giren oğlunu, "Mert çok fazla açılma, haydi gel" diyerek uyardığı da kameraya yansıdı.

Bartın'da dalgalara kapılarak boğulan Mert'in annesi son anlarını görüntülemiş | Video

Bu acıya yürek dayanmaz! Boğulan oğlunun son anlarını görüntülemiş...

Annesinin çektiği görüntülerde, 'ün dalgaların olduğu denizde bir süre yüzdükten sonra sahile çıktığı görüldü.

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Bu acıya yürek dayanmaz! Boğulan oğlunun son anlarını görüntülemiş...
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