Bu acıya yürek dayanmaz! Boğulan oğlunun son anlarını görüntülemiş...

Görüntülerde annesinin Mert'i denize girdiği sırada fazla açılmaması için uyarması da dikkat çekti.



Olay dün saat 17.00 sıralarında, Kurucaşile ilçesi Karaman Plajı'nda meydana geldi. İstanbul'dan annesiyle eniştesinin yanına tatile gelen Mert Akyüz, serinlemek için girdiği denizde, bir süre sonra akıntıya kapıldı.