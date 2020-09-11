Bu sözlerle tehdit edip haraca bağladılar! skandal böyle ortaya çıktı! 3 ilçede 'Jigolo' çetesine operasyon

ÖNCE DOLANDIRDILAR SONRA HARACA BAĞLADILAR



Sahte vergi levhası ile tescil belgesi bulunan siteye üye olan mağdurların, çağrı merkezindeki kadınlar tarafından aranılıp, 400 TL ile 2 bin TL arasında ödeme yapmaları karşılığında VIP ve Gold üye yapıldıkları, bu işlem sırasında kişisel ve özel bilgilerini verdikleri, ardından da "Yakınlarınıza rezil ederiz" tehdidiyle haraca bağlandıkları tespit edildi.



