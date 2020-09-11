Cuma namazı kaçta? 11 Eylül Cuma namazı saati: İzmir, İstanbul, Ankara, Konya namaz vakitleri

Cuma namazı saati, her hafta olduğu gibi, bu mübarek günde de namaz kılacak olan Müslümanlar için merak konusu oldu. 11 Eylül Cuma namazı saatinde de vatandaşlar, camilere akın edecek. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak, ezan kaçta okunuyor? Bu başlık altında, başta İstanbul, Ankara, Konya ve İzmir olmak üzere, şehirlere göre Cuma namazı saati yer alıyor. Diyanet İşleri namaz takvimine, buradan ulaşabilirsiniz.
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Cuma namazı saat bilgisi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri takviminde yayınlandı. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 11 Eylül'de cuma namazı saatleri her ilde farklı şekilde gerçekleşecek. Diyanet'in açıkladığı bilgilere göre bu hafta cuma namazı saatleri şöyle;
İstanbul: 13:06
Ankara: 12:50
İzmir: 13:13
Bursa: 13:05
Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
CUMA NAMAZI EN AZ KAÇ KİŞİYLE KILINIR?
Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.
Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed'e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf'a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 58).
Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû', IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine'ye hicretinden önce Nakîu'l-Hadamat'ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu's-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus'ab b. Umeyr Medine'de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 255).