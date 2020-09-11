Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet ile Cuma namazı kılınışı ve namazda okunması gereken dualar...

Müslüman alemi açısından önemli olan bu günde milyonlarca vatandaş Cuma namazı kılınışı ile ilgili bilgi sahibi olmak istiyor. Her hafta milyonlarca vatandaş kendilerine farz kılınan bu ibadeti gerçekleştirmek üzere camilere akın ederken bu namaz sırasında okunması gereken dualar ve sıraları gibi detayları bilmeyen kişiler bazı soruların yanıtını arıyor. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte Cuma namazı kılınışı ve namaz sırasında okunması gereken dualar…

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Her hafta Cuma olduğu gibi bu hafta da eller semaya yükselecek ve dualar okunacak. Yeni namaz kılmaya başlayanlar veya eksiksiz namaz bilgisi almak isteyen vatandaşlar ise Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır sorularına yanıt arıyor.