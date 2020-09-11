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mi oldu, nerede deprem oldu? 11 Eylül Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son dönemde art arda depremlerin yaşanması, vatandaşların en ufak sarsıntı da ‘ mi oldu, nerede oldu?’ sorularını araştırmasına neden oldu. ve AFAD ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeliyor. Peki, en son deprem nerede oldu? İşte 11 Eylül son depremler listesi

Giriş Tarihi: 11.9.2020 18:59 ABONE OL
Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 11 Eylül Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Deprem kuşağı sınırları içerisinde yer alan ülkemizde aktif fay hatlarının oluşturduğu son dakika deprem gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yakın tarihte meydana gelen Malatya Pütürge ve dün gece Marmara Denizi Tekirdağ Şarköy açıklarında yaşanan deprem sonrası vatandaşlarımız son depremler bilgilerine erişmek adına Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularıyla bilgi araştırması yapmaya devam ediyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (11 EYLÜL 2020 CUMA)

11 Eylül 2020 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

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Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 11 Eylül Kandilli ve AFAD son depremler listesi
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