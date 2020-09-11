Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da şüpheli ölüm... 18 yaşındaki genç kız başından vurulmuş halde bulundu

'da şüpheli ölüm... 18 yaşındaki genç kız başından vurulmuş halde bulundu

'ın Silvan ilçesinde 18 yaşındaki genç kız, evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu.

İHA
Giriş Tarihi: 11.9.2020 12:14 Son Güncelleme: 11.9.2020 12:22 ABONE OL
Diyarbakır'da şüpheli ölüm... 18 yaşındaki genç kız başından vurulmuş halde bulundu
Olay, dün akşam saatlerinde Silvan ilçesi Kazandağı Mahallesi'nde meydana geldi. 18 yaşındaki Zehra E. akşam saatlerinde eve geldikten sonra odasına geçti. Bir süre sonra silah sesi duyan yakınları odaya girince Zehra'yı başından vurulmuş halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Zehra E., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Genç kız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Zehra E.'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Son dakika: Zeynep Söğüt cinayetinde flaş gelişme! Anne: Bu haberi beklemiyordum Tartıştığı kocasını uyurken baltayla öldürdü Son dakika haberi: Zeynep Şenpınar cinayetinde bir ayrıntı daha ortaya çıktı! Cinayette işler karıştı 7 yıldır kayıp Zeynep cinayete kurban gitmiş

ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır'da şüpheli ölüm... 18 yaşındaki genç kız başından vurulmuş halde bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA