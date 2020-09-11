Doğu Perinçek ve oğlu Sadık Perinçek'ten 'Ballı Atama' eleştirilerine yanıt

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'in oğlu Sadık Perinçek'in Dışişleri Bakanlığı bünyesine "meslek memuru" olmaya hak kazanması sosyal medyada yapılan "Ballı atama" paylaşımlarıyla eleştirildi. Ankara'da askerlik görevini sürdüren Sadık Can Perinçek açıklamalarda bulundu.

"ATAMA DEĞİL, HAK KAZANMA"

"Şuan askerliğimi Ankara'da yapıyorum. Dışişleri Bakanlığı ile ilgili işlemlerimi yapmak evraklarımı toplamak için izin aldım. Aralık ayında askerliğimi bitirip görevime başlayacağım. Her şeyden önce yazıldığı gibi 'atama' değil, 'aday memurluğu' görevine hak kazandım'. Atama bir kararname ile yapılıyor ama burada sınav kazanma durumu var, liyakat ile olmuş bir durum. Bakanlıkta hem yazılı sınava girdim hem de mülakattan geçtim. Mülakatta çok önemli bürokratlarımız, Dışişleri bakan yardımcılarımız yer aldı. Dışişleri Bakanlığı'nda memur olarak çalışmaya hak kazandım. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü mezunuyum. 'Tarih bölümü mezunu nasıl Dışişleri'nde çalışacak' eleştirileri yapılmış. Puanım uluslararası ilişkiler bölümüne de yetiyordu fakat ben tarih bölümünü tercih ettim ve ilk sıraya Boğaziçi Üniversitesi'ni yazdım, bu bölümden de derece ile mezun oldum. Tarih bölümü mezunları da bakanlıkta çalışabiliyor.

"TORPİL OLSA GEÇEN SENE DE SINAVI KAZANIRDIM"

Doğu Perinçek de, kendine yöneltilen soruları yanıtlarken, "Oğullarım, eşim, kızım, her kazandığımızı emek ile kazandık. Bütün hayatım bu gibi FETÖ ve emperyalist güçlerin dedikoduları, yalanları ile mücadele ederek geçti. Hayatı savaşla geçmiş bir aileyiz, neyi torpil ile kazanmış bu aile? Benzer durumları yakaladıkları başarılarla oğlum ve kızım da yaşadı. Oğlum Sadık Can, Dışişleri Bakanlığı'nda hem yazılı hem de sözlü sınava girdi. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nü yüksek onur ile bitirdi. İdealiydi, erasmus bursunu kazandı Fransa'da okudu. İngilizce, Fransızca ve Osmanlıca biliyor. Oxford'un tarih sözlüğünü çevirdi. Perinçek ailesi bugünlere tırnağı ile gelmiştir" dedi.

Hürriyet