Epilepsi hastasına cinsel saldırı şoku!

İstanbul'da hastane çıkışında eşini bekleyen genç kadın yolun karşısında bekleyen kişinin cinsel tacizine maruz kaldı. Olay geçtiğimiz aylarda meydana geldi. S.K., olay günü İstanbul'da bulunan bir hastaneye gitti. Hastane çıkışında kaldırımda eşini bekleyen genç kadın birden kendisine bakan bir şahıs olduğunu fark etti.



KORKUDAN EPİLEPSİ KRİZİNE GİRDİ



İddiaya göre bu şahıs elini özel bölgesine götürerek genç kadına dikkatle bakarak üzerine yürümeye başladı. Bu sırada korkuya kapılan genç kadın epilepsi krizine girdi. Etraftaki vatandaşların olay müdahale etmesi sonrası yarı çıplak şekilde genç kadını taciz eden şüpheli gözaltına alındı.



'CİNSEL BÖLGEME DOKUNDU'



Polis merkezinde havanın çok sıcak olduğu için üstünü çıkardığı, kesinlikle eliyle cinsel bölgesine dokunmadığını ve kimseyi taciz etmediğini öne sürdü. Genç kadının şikâyeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



3 YIL HAPSİ İSTENİYOR



Savcılık yürütülen soruşturma sonunda 'Cinsel Taciz' suçundan genç adam hakkında iddianame düzenledi. 3 yıla kadar hapsi istenen genç adam ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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