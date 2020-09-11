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’den ağaç katliamı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 11.9.2020 ABONE OL
İBB’den ağaç katliamı
CHP'Lİ İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ekipleri, su ve kanalizasyon çalışması nedeniyle Hadımköy'de yol kenarındaki 50'ye yakın ağacı katletti. Su ve kanalizasyon borularını döşeyecek olan ekipler iş makineleriyle yeşillik alandaki 50'ye yakın genç çam ağacını kökünden bir daha dikilmeyecek şekilde söktü.

'GEZİCİLER NEREDESİNİZ'
Bu ağaç katliamını cep telefonlarıyla kaydedip belgeleyen görgü tanıkları "Geziciler neredesiniz?" diyerek tepki gösterdi. Daha önce İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Florya sahilindeki ağaçların İBB ekipleri tarafından kesildiğini açıklamıştı.
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İBB’den ağaç katliamı
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