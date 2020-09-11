İstanbul’da dehşet anları kamerada: İşçi 3. kattan düştü

"BALKONDAKİ ÇÜRÜMEDEN DÜŞMÜŞ"

Olayı anlatan Anıl Ungan, "Burada bir anda gürültü patlaması oldu. Ne oluyor diye kuzenimle çıktık. Beyefendinin aşağıya düştüğünü gördük, durumu baya sıkıntıydı. Her taraf kan oldu, kuzenim ilk müdahalesini yaptı.