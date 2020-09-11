İstanbul'da şoke eden operasyon! Tüm engellere rağmen cezadan kurtulamadılar!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştirdi. Emniyet mensupları, Beyoğlu İlçesi'ndeki denetimlerde gece 01.30 sularında Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi'ndeki bir iş yerinde Kovid-19 tedbirlerine muhalefet ederek 17 şahsa nargile sunumu yapıldığını tespit etti.

Mekândaki masaların üzerinde içerisinde sigara izmaritleri bulunan küllükler bulundu.

Ayrıca iş yerinin mesul müdürlük belgesinin olmadığı öğrenildi. Emniyet güçleri, Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında işyeri yetkilisine 3 bin 180 lira para cezası kesti. 17 şahsa ise 16 bin 100 lira idari para cezası uygulandı. Aynı gün saat 03.00 sularında Asmalı Mescit Mahallesi'nde bulunan bir eğlence yerinde kontrol yapıldı. Bu eğlence yerinde kamera sistemiyle içeri müşterilerin alındığı tespit edildi. Mekân sahipleri, polis memurlarının gelişini kameralardan tespit ettiklerinde işyeri girişi olan çelik kapıyı kapatarak polis denetimini engellemek istedi.

Polis engelleri aşıp iş yerine girdi! 90 bin lira ceza kesildi | Video

KAMERA SİSTEMİYLE İÇERİ ALDILAR



Polisler bahse konu işyerinin arka kapının üzerindeki boşluğa tırmanılarak giriş sağladı. Böylece polis girişini engellemek için kapının açılması zorlaştırdıkları ve kapının arkasına heykel koydukları da polisin içeri girmesi sonrasında ortaya çıktı. Bu iş yerine de iş yerinin kapalı olması gereken saatte faaliyet gösterdiği, müşterilerin pistte sosyal mesafeye uygun olmayan şekilde dans ettiği, işletme içerisindeki klimaların çalışır vaziyette olduğu belirlendi.

İKİ MEKÂNA TOPLAMDA 90 BİN 920 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ.

Ayrıca işletme içerisinde kapasitesinin üzerinde müşteri olduğu ve işletmede çalışan dört şahsın sigorta ve kimlik bildirimlerinin yapılmadığı tespit edildi. Yapılan denetim sonrasında masalarda ve yerlerde sigara izmaritlerinin olduğu görüldü. İl Hıfzıssıhha Meclis Kararlarına muhalefet eden 69 kişiye 62 bin 100 lira, sesli ışıklı ve klimalar açık vaziyette faaliyet gösteren işletme sahibine 9 bin 540 lira idari para cezası uygulandı. İşyerinin faaliyetlerine son verildi ayrıca işyerine 1774 sayılı kanuna muhalefet ve 4207 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldı. Toplamda 90 bin 920 lira para cezası kesildi.