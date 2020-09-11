İstanbul’un göbeğinde çocuk gelin skandalı!

Duyarlı bir vatandaş 14 yaşındaki kız çocuğunun ailesi tarafından zorla evlendirildiğini ihbar edince düğün salonunu basan emniyet güçleri iki aileyi de gözaltına aldı. Olay geçtiğimiz aylarda İstanbul Fatih'te meydana geldi. 155 polis imdat hattını arayan bir vatandaş düğün salonunda 14 yaşındaki bir kız çocuğunun zorla evlendirilmeye çalışıldığı ihbarında bulundu.



DÜĞÜN SALONUNA BASKIN DÜZENLENDİ



İhbarı değerlendiren emniyet güçleri düğün salonuna yaptığı baskında iki aileyi de gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan küçük kız çocuğu normalde 18 yaşında olduğunu ancak ailesinin kendisini küçük yazdırdığını söyledi. Ailesi ile İstanbul'da yaşadığını söyleyen mağdur evleneceği kişi ile ilkokul 7. sınıftan beridir arkadaş olduklarını kendisinin uzaktan akrabaları olduklarını bu nedenle aileleri ile konuşarak nişanlanmak istediklerini ve zorlama olmadığını ifade etti.



2 AY SONRA KARAKOLDA GERÇEKLERİ ANLATI



Mağdur kız çocuğunun beyanının ardından serbest bırakılan aile serbest bırakıldı. Fakat 2 ay sonra tekrar karakola gelerek düğün günü ailesinin baskısından dolayı korku ile şikâyetçi olmadığını ancak gerçeğin böyle olmadığını anlattı. İfadesi tekrar alınan kız çocuğu evliliğin iki ailenin zorlamasıyla meydana geldiğini ifade etti.



KEMİK YAŞI 18 YAŞIN ALTINDA ÇIKTI



Genç kız 2 aydır evli olduğunu ve uzaktan akrabası ile evlilikten doğan nedenlerden dolayı kendisi isteği olmadan zorla cinsel ilişkiye zorlandığını anlatınca olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adli tıp Kurumunca cinsel istismara maruz kaldığı tespit edilen kız çocuğunun kemik yaşı ölçümünde evlendiği tarihte 18 yaşından küçük olduğu tespit edildi.



23 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR



Savcılık soruşturma sonunda Adli Tıp Raporu ve mağdurenin beyanını esas alarak anne babalar ve evlendirilen genç adam hakkında 'Çocuğun Birden Fazla Nitelikli Cinsel İstismarı', 'Çocuğu Birden Fazla Hürriyetinden yoksun Kılma' suçları kapsamında 5 şüpheli hakkında 23 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.