İthalat yoluyla kaydedilen IMEI ne demek? İthalat yoluyla kaydedilen imei garanti sorgulama işlemi nasıl yapılır?

İthalat yoluyla getirilen telefonlar için kaydedilen IMEI telefonların Türkiye'de yasal şekilde kullanılmasını sağlar. Bu işlemi yapan firma Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerekli izinleri almış, ithalat belgesine sahip, gerekli teknik servis hizmetlerini yerine getirebilen ve telefonları garanti altına alabilen özelliklere sahiptir. Bu sayede ithalat yoluyla gelen IMEI kayıtlı telefonlar ilgili firma tarafından garanti altına alınmış olur. İthalat yoluyla kaydedilen imei garanti sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar…

İTHALAT YOLUYLA KAYDEDİLEN IMEI

Yurt dışından gelen telefonlar için IMEI kaydı şarttır. Eğer IMEI kaydı yapılmazsa Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından gelen uyarı mesajı ile beraber verilen süre içerisinde telefonunuz kullanıma kapatılmaktadır. IMEI kaydı yapılan telefonlarda bu sorun yaşanmamaktadır. Telefonunuza ait IMEI numarasını sorgulayarak, mobil cihazınızın yasal yollar ile ithal edilip edilmediğini ve kayıp ya da çalıntı olup olmadığını öğrenebilmeniz mümkün.

İTHALAT YOLUYLA KAYDEDİLEN IMEI GARANTİ SORGULAMA

İthalat yoluyla gelen telefonlar için kaydedilen imei garanti işlemleri satın almış olduğunuz yetkili firma tarafından verilmektedir. Cihazların garanti süresi 2 yıl standart olarak belirlenir. IMEI numaraların ise belirli bir süresi yoktur. Kayıtlı IMEI numaralarında telefonlar sorunsuz bir şekilde kullanılmaktadır.

İthalat yoluyla kaydedilen imei garantisi için yetkili firma sorumlu olduğundan bahsetmiştik. İthalatçı firma BTK'ya kayıt ettirilerek tüm operatörlere görüşmelere açılır. Firma bu ithal ettiği ürünlerin imei numaralarını kaydetmekle sorumlu olduğu için garantisi de firmadır. IMEI'sini sorgulattığınızda karşınıza çıkması gereken ibare aşağıdaki gibi olmalıdır.

IMEI sorgulamak için:

https://www.turkiye.gov.tr/imei-sorgulama Buradan E-Devlet sitesine giriş yapınız.

Karşınıza Imei Sorgulama ekranı çıkacaktır.

15 haneli IMEI numaranızı kutucuğa giriniz.

Sorgula butonuna bastıktan sonra tüm bilgiler ortaya çıkacaktır.

IMEI numaranızı öğrenmek için telefonunuzda şu işlemi yapabilirsiniz:

Telefonunuzun numara çevirme ekranına *#06# yazarak öğrenebilirsiniz.