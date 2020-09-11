İzmir Valiliği esnek çalışma modeli son dakika açıklaması! İzmir’de esnek çalışma ne zaman başlayacak, nasıl olacak?

İZMİR'DE ESNEK ÇALIŞMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NASIL OLACAK?

İzmir'de esnek çalışma 14 Eylül 2020 Pazartesi tarihinden itibaren başlayacak.

Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hafta başından itibaren uygulanacak esnek çalışma modelinin ayrıntılarını paylaştı.

Bu kapsamda kentte sağlık müdürlüğüne bağlı personel, kolluk kuvvetleri, AFAD'a bağlı personel, 112 Acil Çağrı merkezi müdürlüğü emrinde görevli personel ve mülki idari amirleri hariç olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı genelgeleri doğrultusunda hamile (24. hafta ile 32. hafta gebeliği bulunan) yasal süt izni kullananlar ve Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı gruplar idari izinli sayılacak.

60 yaş ve üstü personel, il müdürleri hariç olmak üzere idari izinli olacak. Engelli çalışanlardan yüzde 40 ve üzeri raporlu olan personel ikinci bir emre kadar evden çalışacak.

Diğer personel, haftalık dönüşümlü olarak çalışacak.

Dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında ihtiyaç olması halinde ilde vali, ilçede kaymakam tarafından mahalle denetim ekiplerinde görevlendirilebilecek.

Esnek çalışma modeline göre hazırlanan görevlendirme listeleri, valilik ve kaymakamlık oluru alınarak il ve ilçe yazı işleri müdürlüklerine gönderilecek.

Esnek çalışmaya tabi personel, görev mahallinden amirinden izin almadan ayrılamayacak, çağrıldıkları anda göreve dönecek.

ESNEK ÇALIŞMA NEDİR?

Esnek çalışma modelleri, çalışanların mesai saatleri baz alınarak hazırlanmış bir sistemdir. Esnek çalışma saatlerine sahip olan şirketlerin mesailerine başlama saatleri ve mesailerini sonlandırma saatleri diğer şirketlere göre farklıdır.

Serbest çalışma saatlerini uygulayan şirketlerin bazıları "compressed week" dedikleri sistem ile devam ederken, bazıları da mesai saatlerinin başlama ve sonlanma saatlerini 1 saat ileri ya da geri alarak (istihdam edilen kişinin toplam mesai saatini tamamlama şartıyla) devam etmektedir.

İlk duyuşta kulağa "fazla mesai" gibi gelse de, kurallarıyla uygulanan şirketlerde bu uygulama, çalışanları da yöneticileri de oldukça mutlu ediyor.

Esnek çalışma modellerini şu şekilde sıralayabiliriz: Esnek çalışma zamanları, evden çalışma (home-office), daha kısa süren haftalar içerisinde daha uzun çalışılan günler (compressed workweeks: shorter weeks, longer days) gibi.