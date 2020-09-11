Karantinayı ihlal edenlere yurtta zorunlu tecrit

Birçok ilde valilikler tarafından karantinayı ihlal edenlerin yurtlara yerleştirileceği, masraflarının da kendilerinden tahsil edileceği kararı alındı. Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği illerde, özellikle evlerinden dışarı çıkarak karantina kurallarını ihlal eden koronavirüs hastalarına yönelik yeni tedbirler alınıyor. Çankırı, Sivas, Düzce, Kayseri, Kocaeli, Niğde, Nevşehir, Elazığ, Yozgat ve Afyonkarahisar'da valilikler tarafından yapılan açıklamada Kovid-19 karantina kurallarına uymayanların tespiti halinde Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirileceği ve yapılan tüm masrafların da kendilerinden tahsil edileceği belirtildi. Bu kapsamda Bartın'da evde karantina tedbirlerine uymadığı tespit edilen 12 kişi, öğrenci yurdunda tecrit altına alındı. Vali Yardımcısı Abdullah Aktaş, "Tedbirlere uymayanları yurtta zorunlu tecrit altına alacağız" dedi.