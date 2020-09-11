Kelimelik hilesi var mı? Kelimelik harf değiştirme hilesi var mı, nasıl yapılır?

Kelimelik oyunu harfleri bir araya getirip birleştirerek karşılıklı şekilde de oynanabilen bir oyundur. 29 harf ve 2 adette jokerden oluşan bir sistem vardır. Jokerleri bu harflerden herhangi birinin yerine koyabiliyorsunuz. Ayrıca tüm harflerin bir puan değeri vardır. Oyuncu elindeki harfleri en fazla puan alacak şekilde kullanmak zorundadır. Oluşan harfler sağdan sola, yukarıdan aşağıya anlamlı kelimeler olmak zorunda. Kelimelik oyunu bu şekilde rekabet getirdiği için heyecanlı bir şekilde oynanmaktadır. Bazı oyuncuları "Kelimelik oyunu hilesi var mı?" Sorusunu merak etmektedir. Kelimelik harf değiştirme hilesi var mı? Bu konunun detaylarına bakalım…

KELİMELİK HARF DEĞİŞTİRME HİLESİ

Kelimelik oyunu 15*15 bir oyun tahtası üzerinde oynanan, yerdeki taşlar bitene kadar oyunculara 7 adet harf veren ve oyuncunun elindeki harfler bitene kadar oynanan bir oyundur. Toplamda en fazla puanı alan oyuncu oyunu kazanır. Oyundaki tur tamamen oyunculara bırakılmıştır. Bu yüzden oyuncu sıkılana kadar oyunu oynayabilmektedir. Oyuna ilk başlayan oyuncu tahtada bulunan yıldızlı hücreden ilk harfini geçirmelidir. Sıra diğer oyuncuya geldiğinde ise oyuncu bulacağı kelimeyi harflerden birine temas ettirerek konumlandırmalıdır. Sistem bu şekilde dikey ve yatay olarak ilerler. Bu oyunu daha kolay hale getirmek ve kısa yoldan oyunu kazanmak isteyenler hile olarak adlandırılan yöntemler aramaktadırlar. Kelimelik hilesi var mı, yok mu merak edenler için şöyle diyebiliriz ki; internette kelimelik hilesi adı altında birçok web sitesi içerik yayınlamaktadır. Bu içeriklerin güvenirliği konusunda hiçbir garanti yoktur. Hile adı altında indireceğiniz uygulamalar telefonunuza zarar verebilir. Kelimelik oyunun çalışmamasına sebep olabilir. Bunun için kelimelik hilesi için bulunan yazılımların kullanılması tavsiye edilmemektedir.

KELİMELİK YARDIM

Kelimelik oyunu kelimeleri Türk Dil Kurumu TDK'dan kullanmaktadır. Fiillerin kökleri bulunmayıp, mastar halleri bulunuyor. Ayrıca insan isimleri yer almıyor. Elementlerin kısaltmaları gibi ifadeler de yer almıyor. Kelimelik oyununda ülke isimleri yer alıyor.