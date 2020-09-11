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avlayan kişiye şok ceza

rzurum'un Karayazı ilçesinde kaçak avladığı tespit edilen bir kişiye 8 bin lira para cezası uygulandı.

AA
Giriş Tarihi: 11.9.2020 23:28 ABONE OL
Kınalı keklik avlayan kişiye şok ceza

Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göksü Mahallesi'nde yaptıkları önleyici kolluk devriyesi sırasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Ekipler, araçta yapıkları aramada, 3 kafes içinde 6 kınalı keklik olduğunu tespit ederek durumu Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen doğa koruma ekipleri, kaçak olarak yakalandıkları belirlenen kınalı keklikleri doğaya salarak kafesleri imha etti. Kaçak av yapan kişiye de 8 bin lira para cezası kesti.

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Kınalı keklik avlayan kişiye şok ceza
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