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Koronavirüse yenik düşen tıp öğrencisi toprağa verildi

Konya'da koronavirüse yakalanarak hayatını kaybeden Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf öğrencisi 23 yaşındaki toprağa verildi.

DHA
Giriş Tarihi: 11.9.2020 14:19 ABONE OL
Koronavirüse yenik düşen tıp öğrencisi Merve Mercan toprağa verildi

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Merve Mercan, 45 gün önce koronavirüs testi pozitif çıkınca, intern olarak görev yaptığı fakülte hastanesinde tedaviye alındı. Tedavisinden 5 gün sonra da immün (bağışıklık) yetmezliği teşhisi kondu. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Merve Mercan, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşam mücadelesini kaybetti. Genç doktor adayı Mercan'ın cenazesi dün İstanbul'a getirildi. Mercan'ın cenazesi Çekmeköy Gasilhanesi'ndeki işlemlerin ardından Beykoz Baklacı mezarlığında toprağa verildi. Anne Bediha Mercan'ın da sağlık teknikeri olduğu belirtilirken, cenaze işlemleri sırasında ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

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Koronavirüse yenik düşen tıp öğrencisi Merve Mercan toprağa verildi
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