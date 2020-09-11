Maske takmama cezası nedir, kaç TL? Maske takmama cezası ne kadar? Sakarya'da ilginç uygulama!

Koronavirüs salgını nedeniyle 81 ilde uygulanan maskesiz sokağa çıkma yasağı uygulamasında maske takmama cezası son olarak Sakarya'daki 3 gün karantina ve en az 10 kitap uygulaması ile gündem haline geldi. Bilindiği üzere yurt genelinde uygulanan bu kısıtlamaya uymayan vatandaşlara belirli bir miktar para cezası da uygulanıyor. Peki, Maske takmama cezası nedir? Maske takmama cezası ne kadar kaç TL? İşte detaylar…

MASKE TAKMAMANIN CEZASI NEDİR?

Ülkemizde vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle Türkiye genelinde maskesiz sokağa çıkma yasağı düzenlemesi getirilmiş ve vatandaşların konutlar haricindeki her türlü alanda maskelerini takması zorunlu kılınmıştı. Sakarya'da maske takmama cezası ile beraber vatandaşlara 3 günlük karantina ile kitap okuma uygulaması da getirildi…