Maske takmama cezası nedir, kaç TL? Maske takmama cezası ne kadar? Sakarya'da ilginç uygulama!

Koronavirüs salgını nedeniyle 81 ilde uygulanan maskesiz sokağa çıkma yasağı uygulamasında maske takmama cezası son olarak Sakarya'daki 3 gün karantina ve en az 10 kitap uygulaması ile gündem haline geldi. Bilindiği üzere yurt genelinde uygulanan bu kısıtlamaya uymayan vatandaşlara belirli bir miktar para cezası da uygulanıyor. Peki, Maske takmama cezası nedir? Maske takmama cezası ne kadar kaç TL? İşte detaylar…
Ülkemizde vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle Türkiye genelinde maskesiz sokağa çıkma yasağı düzenlemesi getirilmiş ve vatandaşların konutlar haricindeki her türlü alanda maskelerini takması zorunlu kılınmıştı. Sakarya'da maske takmama cezası ile beraber vatandaşlara 3 günlük karantina ile kitap okuma uygulaması da getirildi…
SAKARYA'DA İLGİNÇ UYGULAMA!
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün yapılan denetimlerde maske takmayan 65 kişiye 900 lira para cezası kesildiğini belirtti.
Vali Kaldırım, bu kişilere ayrıca 3 gün karantinada kalma zorunluluğu ile en az 10 kitap okuma uygulaması getirildiğini belirtti.
Kaldırım, bu tedbirleri ve denetimleri sıkı bir şekilde uygulamaya devam edeceklerini bildirdi.
81 İLDE MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU VAR MI?
İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine gönderilen 'Covid 19 Tedbirleri' konulu ek genelge ile meskenler hariç tüm alanlarda maske takmak zorunluğu getirildi, fiziki mesafe kuralının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınması yasaklandı. Ayrıca restoran, kafe gibi tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00'ten sonra müzik yayınına izin verilmeyecek.
Buna göre ülke genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildi. Minibüs-midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek.
Bunların dışında kalan raylı sistem araçları, metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş-kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde hangi oranda ayakta yolcu alınabileceği il-ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları tarafından tespit edilecek. Ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha-tabela herkesin görebileceği şekilde asılacak ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerler fiziki olarak işaretlenmek suretiyle ilanı sağlanacak.
Gönderilen genelgeye göre; maske takma zorunluğuna uymayan vatandaşlara 900 TL para cezası kesilecek ve bu uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.
Aynı zamanda bu cezaların affı olmayacak.