Maske takmamak için polise direndi! Kadına hemcinsinden görülmemiş tepki...

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde maske takması için kendisini uyaran polise aldırış etmeyip maske takmamak için direnen bir kadın ortalığı ayağa kaldırdı. Polise ve çevredekilere hakaretler yağdıran kadının tavırları çevredeki vatandaşları da çileden çıkardı. Polis ekipleri ile tartışan maskesiz kadının görüntülerini çeken bir başka kadın, "O adamlar sen kadınsın diye sana bir şey yapamıyor ama ben parçalarım seni tak o maskeyi" diyerek tepki gösterdi. Direniş gösteren kadına 900 lira maske cezası kesilirken, ayrıca polise mukavemet suçundan da işlem yapıldı.



