Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Maske takmayan vatandaştan pes dedirten savunma: “Bende kalp var sıkıntı veriyor”

Maske takmayan vatandaştan pes dedirten savunma: “Bende kalp var sıkıntı veriyor”

Koronavirüsle mücadele kapsamında 'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu geldi. Pendik'te maske takmayan bir vatandaşın, "Bende kalp var sıkıntı veriyor" savunması dikkat çekti.

İHA
Giriş Tarihi: 11.9.2020 11:10 ABONE OL
İçişleri Bakanlığı tarafından yeni koronavirüs ile mücadelede kapsamında 81 il valiliğine gönderilen genelgede meskenler hariç her alanda maske takma zorunluluğu getirildi. Pendik'te sokakta bazı vatandaşlar maskeleri eline takarken bazıları da elbiselerine asarak yürüdü. Kimi vatandaşların da maskesiz gezdiği görüldü.

"BENDE KALP VAR"
Pendik'te maske takmayan vatandaşlara yöneltilen sorularda, verilen cevaplar ise hayrete düşürdü. Maskesini kameraları görünce takan bir vatandaş, "Bende kalp var, sıkıntı veriyor" dedi. Bir başka vatandaşın ise "Sigara içiyoruz burada" diyerek kendini savunması ise dikkat çekti.

"MASKE SADECE KORUMUYOR Kİ"
Arkadaşıyla yolda ilerleyen maskesiz bir gencin rahat tavırları ile "Bilmiyorum risk altında mıyız? Maske sadece korumuyor ki bunu. Çok uykusuzum" diye cevap vermesi hayrete düşürdü. Maskesiz dolaşan 2 arkadaşa sorulan, "Maskesiz dolaşıyorsunuz sakıncalı değil mi?" sorusuna, "değil", "sosyal mesafeyi korumuyorsunuz" sorusuna da, "olabilir, sakınca yok, kesinlikle" cevabı vermesi ve konunun ciddiyetinden uzak alaycı tavrıyla beraber, insanların virüs konusundaki tedbirli yaklaşımının sorgulanmasına sebep oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Maske takmayan vatandaştan pes dedirten savunma: “Bende kalp var sıkıntı veriyor”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA