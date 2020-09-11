Motosikletli gençler ölümden döndü

Olay, Şuhut ilçesi Kurtuluş mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kaza geçtiğimiz 8 Eylül'de meydana geldi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda Şuhut kaşağından dönmek isteyen ve patpat diye tabir edilen tarım aracı aynı istikametten gelen motosikleti fark etmedi. Hızını kesemeyen ve üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet ise patpatı geç fark edip çarpmamak için manevra yapınca araç kontrolden çıktı.

Motosiklet kaldırıma çıkarak yol kenarında bulunan ve oto galeri olarak faaliyet gösteren iş yerinin kapısına çarparak durabildi. Yere düşen gençler kazayı yara almadan atlatırken, kaldırımda ve iş yerinde kaza esnasında kimsenin olmaması ise olası bir facianın önüne geçti. Bir anlık refleksle ölümden dönen gençler ise düştükleri yerden çevredekilerin yardımı ile kalkarken, kazaya sebebiyet veren patpat sürücüsünün ise durmayarak yoluna devam ettiği iddia edildi.

