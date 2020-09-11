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haberi: cinayetinde bir ayrıntı daha ortaya çıktı!

haberi: 'da boksör (26) tarafından dövülüp göğsünden bıçaklanarak öldürülen (25) parka kaçıp kurtulmak istediği, dövülüp geri götürüldüğü ortaya çıktı. Muğla'da boksör Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından dövülüp göğsünden bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar cinayetinde yeni gelişme yaşandı. İşte kan donduran olayla ilgili son dakika ayrıntılar...

DHA
Giriş Tarihi: 11.9.2020 10:27 Son Güncelleme: 11.9.2020 10:30 ABONE OL
Son dakika haberi: Zeynep Şenpınar cinayetinde bir ayrıntı daha ortaya çıktı!

Bir apartmanın güvenlik kamerasınca görüntülenen o anlarda, sevgilisinden kaçan Zeynep'in binadan koşar adımlarla çıktığı görüldü. Kemaloğlu ise Zeynep'in peşinden gidip kaçtığı eve geri getirdiği gözlendi. Görüntüler mahkeme dosyasına eklendi.

ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜLERDE...

Zeynep Şenpınar'ın ailesinin avukatı Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, "Ortaya çıkan görüntülerde Zeynep'in sabahın ilk saatlerinde evden kaçtığı, ardından Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından getirildiği ortada. Bu görüntüler mahkeme dosyasına girdi, Ayrıca katil Zeynep'i parkta da darp etmiş.

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PARKTA KAN İZLERİ BULUNUYOR

Parkta kan izlerini bulunuyor. Bu detay da dosyaya girdi. Katilin, öldürme konusunda ne kadar istikrarlı ve kararlı olduğu apaçık görülüyor" dedi.

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Son dakika haberi: Zeynep Şenpınar cinayetinde bir ayrıntı daha ortaya çıktı!
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