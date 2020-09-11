Otobüs şoförü, maske takmayan yolcuyu polise ihbar etti

Edinilen bilgiye göre, ilginç olay İnegöl Alanyurt hattında çalışan bir otobüste yaşandı. Maskesiz yolculuk yapan D.T. isimli kişiyi fark eden otobüs sürücüsü vatandaşı maske takması hususunda uyardı. Ancak tüm tüm ısrarına rağmen D.T. isimli yolcu maske takmayı reddedince, otobüsten inmesini istedi. Ancak D.T. otobüsten inmeyi de kabul etmedi.



