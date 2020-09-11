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Otobüs şoförü, maske takmayan yolcuyu polise ihbar etti

'nın İnegöl ilçesinde şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Otobüsle seyahat eden maskesiz yolcu, şoförün uyarısına rağmen maske takmamakta ısrar edince, sürücü polise ihbarda bulundu. İhbar sonrası aracı durduran ekipler, vurdumduymaz yolcuya ceza kesti.

İHA
Giriş Tarihi: 11.9.2020 10:00 ABONE OL
Otobüs şoförü, maske takmayan yolcuyu polise ihbar etti

Edinilen bilgiye göre, ilginç olay İnegöl Alanyurt hattında çalışan bir otobüste yaşandı. Maskesiz yolculuk yapan D.T. isimli kişiyi fark eden otobüs sürücüsü vatandaşı maske takması hususunda uyardı. Ancak tüm tüm ısrarına rağmen D.T. isimli yolcu maske takmayı reddedince, otobüsten inmesini istedi. Ancak D.T. otobüsten inmeyi de kabul etmedi.

Otobüs şoförü, maske takmayan yolcuyu polise ihbar etti

POLİS KONTROL NOKTASINDA OTOBÜSÜ DURDURDU

Polisi arayarak ihbarda bulunan otobüs şoförü seyir halindeyken denetim yapan polisleri fark edince otobüsü o noktaya sürdü.

Otobüs şoförü, maske takmayan yolcuyu polise ihbar etti

Noktaya geldiğinde otobüsün kapılarını kapatıp aşağıya inen şoför polis ekiplerinden yardım istedi.

Otobüs şoförü, maske takmayan yolcuyu polise ihbar etti

Bunun üzerine otobüse giren polisler maske takmayan D.T.'ye ceza kesti.

Otobüs şoförü, maske takmayan yolcuyu polise ihbar etti

Hakkında işlem yapılmasına sinirlenen D.T., "Ben 3 lira para verdim. Beni aşağı nasıl indirirsin" diyerek araç sürücüsüyle tartışmaya başladı. Polis müdahale ederek tartışmayı sonlandırdı.

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Otobüs şoförü, maske takmayan yolcuyu polise ihbar etti
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