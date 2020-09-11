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, ne işe yarar? Periskop nasıl yapılır? İşte gerekli malzemeler ve periskop yapılışı

Periskoplar genellikle denizaltılarında kullanılan, denizaltının gözü olarak geçen bir alettir. Toplam içinde bilinirliği olsa da kullanım amacı çok fazla bilinmemektedir. Fransız dilinden geçen bir kelime olan Periskop, deniz ve kara savaşlarında, harekâtı kolaylaştırmak maksadıyla da kullanılmıştır. Peki, , ne işe yarar? Periskop nasıl yapılır? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 11.9.2020 11:06 Son Güncelleme: 11.9.2020 11:11 ABONE OL
Periskop nedir, ne işe yarar? Periskop nasıl yapılır? İşte gerekli malzemeler ve periskop yapılışı

Toplum içinde ismen bilinse de ne işe yaradığı çok fazla bilinmeyen bir alet olan periskop, tarihten günümüze pek çok farklı alanda kullanılmıştır. Fransız dilinden Türkçe 'ye kazandırılmış olan periskop kelimesi bir aleti temsil etmektedir. Peki, Periskop nedir, ne işe yarar? Periskop nasıl yapılır?

PERİSKOP NEDİR?

Fransız Dilinden Türkçeye giren bir kelime olan periskop, emniyetli mesafelerden hedefi görünmeden incelemeye yarayan optik bir alettir.

PERİSKOP NE İŞE YARAR?

Deniz ve kara savaşlarında çokça kullanılma maksadıyla üretilen periksop, günümüzde denizaltıların su altında gözü olarak kullanılmaktadır.

PERİSKOP NASIL YAPILIR?

Evde oturduğunuz yerden basit yapılı bir periskop yapabilirsiniz. Peki, periskop nasıl yapılır?

İşte yanıtı;

Gerekli Malzemeler:

-Ayna 2 adet

-Mukavva (Plastik su borusu da kullanabilirsiniz.)

-Siyah fon kağıdı

-Dış kısım için kaplama kağıdı

-Makas

-Maket bıçağı

-Yapıştırıcı

Yapılışı:

  • Öncelikle mukavva üzerinde dikdörtgenler prizması çizin.
  • Kenarlara maket bıçağıyla hafif bir iz yapın ve kıvırın.
  • Prizmanın bir tarafının (geniş olan) alt kısmına karşı tarafın üst kısmına birer pencere açın.
  • Mukavvanın içini siyah fon kâğıdıyla kaplayın (ışık yansımalarını azaltacak).
  • Aynaları 45 derecelik açıyla yerleştirin. Bu yerleştirme sırasında alt pencereden baktığınızda üst taraftan bakanın gözünü görmeniz gerektiğini unutmayın.
  • Aynalara doğru pozisyonu belirleyin ve iç kısıma yapıştırın. Mukavvanın açık olan kenarlarını yapıştırın ve istediğiniz şekilde kaplayın.
  • Üst kısımda kalan aynayı arabaların dikiz aynası olarak seçerseniz daha geniş bir bölgeyi görebilirsiniz (tümsek ayna olarak).

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Periskop nedir, ne işe yarar? Periskop nasıl yapılır? İşte gerekli malzemeler ve periskop yapılışı
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