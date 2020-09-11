Sağlık ocağında dehşet saçtı! Hemşireleri dövdü hasta yakınını bıçakladı!

AİLE HEKİMLERİNDEN AÇIKLAMA

Balıkesir Aile Hekimleri Derneği adına açıklama yapan Dernek Başkanı Fevzi Turgut, şunları söyledi:

"Bugün sabah saatlerinde annesine aşı yaptırmak için Ayvalık 5 No'lu aile sağlığı merkezine getiren vatandaşımız aşı olmaması nedeniyle annesine nasıl aşı yapılmaz diye aşı odasına dalıp hemşire hanımları darp etmeye başlıyor. Bunun üzerine dışarıda bekleyen bir hasta yakını hemşire hanımları kurtarmak için araya girdiğinde, şahıs tarafından bıçaklanmış bulunmaktadır. Arkadaşlarımız hastaneden darp raporu almışlar, karakola gidip ifade verdiler. Aile Sağlığı Merkezinde çalışan hekiminden, ebe, hemşire ve hizmetlisine kadar arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz."