Simone de Beauvoir kimdir, nereli kaç yaşında öldü? Simone de Beauvoir'in hayatı

Simone de Beauvoir Türkiye'de, özellikle sosyal medyada son günlerde en çok konuşulan ve tartışılan isimler arasında yer alıyor. Fransız yazar Simone de Beauvoir hakkında bilgi edinnmek isteyen ya da ilk defa ismini duyan vatandaşlar "Simone de Beauvoir kimdir" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Simone de Beauvoir hayatı hakkında bilgiler...

SİMONE DE BEAUVOİR KİMDİR?

Simone de Beauvoir 9 Ocak 1908'de Paris'te Georges Bertrand ve Françoise (Brasseur) de Beauvoir çiftinin kızı olarak dünyaya gelmiştir. Ataerkil bir ailede büyümüştür. Kişiliğinin koyu katolik annesinin ve bilinemezci babasının karşıtı olarak şekillendiği söylenebilir.

Katolik Enstitüsü'nde matematik öğrenimi ve Saınte Marie Enstitüsünde yabancı dillerde yazın eğitimi gördü. Daha sonra Sobone'da felsefe eğitimi aldı. 1929'da seçkin Ecole Normale Superieure'ye kayıt olan ve Sabone'da kurs almakta olan Jean-Paul Sartre ile tanıştı. 1929'da felsefede Agregation başaran en genç öğrenci olur. Sartre o yıl birinci olur, Simone ise ikinci.

Ancak herkes bilir ki de Beauvoir felsefede en iyi idi. Sartre'a birincilik erkek olduğu için verilmiştir.

2. Dünya Savaşı'ndan sonra Modern Zamanlar isimli politik gazetede çalışır ve ölene dek bu gazetede editör olarak hayatına devam eder. 14 Nisan 1986'da vefat eder. 1981'de Sartre'ın acı dolu son yıllarını anlattığı Veda Töreni'ni (Cérémonie Des Adieux) yazar. Kendisi de Paris'de Cimetière du

Montparnasse Mezarlığına Sartre'ın yanına gömülür. Mezar taşında isimleri alt alta yazılır.

Google bugün ünlü yazarın 106'ıncı doğum günü için özel bir doodle hazırladı ve onu anasayfasına taşıdı.