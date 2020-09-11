AÖF yaz okulu sınav sonuçları 2020 ne zaman, hangi gün açıklanacak? AÖF yaz okulu online sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih

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yaz okulu sınav sonuçları 2020 ne zaman, hangi gün açıklanacak? AÖF yaz okulu online sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih

yaz okulu sınav sonuçlar için heyecanlı geri sayım sona eriyor. Fakültesi'nde derslerini tamamlamak isteyen öğrenciler yaz okulunda online eğitimlerine devam etti ve AÖF yaz okulu sınavları ile derslerini tamamladı. Sınavların gerçekleşmesinin hemen ardından AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu binlerce öğrenci için merak konusu oldu. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte, açıköğretim öğrencilerinin beklediği AÖF yaz okulu sınav sonucu açıklandı mı sorusunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 11.9.2020 07:17 Son Güncelleme: 11.9.2020 07:18 ABONE OL
Son dakika: AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF yaz okulu online sınav sonuçları açıklanma tarihi

sınav sonuçları ile ilgili haberleri, fakültesi öğrencileri tarafından yakından takip ediliyor. Sınavları tamamlayan binlerce öğrenci, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, 2020 AÖF yaz okulu sınavları sonucu açıklandı mı? İşte, yapılan son resmi açıklamalara göre detaylar...

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık üniversite öğrencileri AÖF yaz okulu sınav sonuçlarını sorgularken bir yandan AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. AÖF sınav sonuçlarının açıklanma tarihi henüz belli değil. Konuya dair bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Son dakika: AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF yaz okulu online sınav sonuçları açıklanma tarihi

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

yaz okulu sınav sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.

AÖF YAZ OKULU SINAV TAKVİMİ

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin 2019-2020 akademik yılı yaz okulu online sınavları 5-9 Eylül'de tamamlanacak. Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, bu fakültelerin yurt içi ve yurt dışı programlarının yaz okulu sınavları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında internet tabanlı ortamda gerçekleştirilecek.

Son dakika: AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF yaz okulu online sınav sonuçları açıklanma tarihi

Bu kapsamda 5 Eylül Cumartesi gününden itibaren erişilebilecek çevrim içi sınav sistemi, 9 Eylül Çarşamba saat 23.59'a (TSİ) kadar açık tutulacak.

Son dakika: AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF yaz okulu online sınav sonuçları açıklanma tarihi

YAZ OKULU SINAVLARI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?
Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre; Sınavlarınızda her bir ders 30 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 40 dakika olacaktır. Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görünecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.

Son dakika: AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF yaz okulu online sınav sonuçları açıklanma tarihi

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