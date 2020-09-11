SON DAKİKA: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 12-13 Eylül yarın hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması olacak mı?

Son dakika haberleri... Son günlerde artan vaka sayılarının ardından hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu, yeniden tartışma konusu oldu. Özellikle, vaka sayılarının artış gösterdiği İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde ve Anadolu'da yaşayan vatandaşlar, hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. Bilindiği gibi, salgının ilk dönemlerinde bulaşma zincirini kırmak için hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanmıştı.

12-13 EYLÜL HAFTA SONU YARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

10 Eylül 2020 Perşembe gününe ilişkin koronavirüs vaka sayılarının da açıklanmasının ardından '12-13 Eylül hafta sonu yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı, var mı?' sorusunun yanıtın en çok araştırılanlar arasında öne çıkmaya başladı.

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri şöyle;