SON DAKİKA | Müge Anlı canlı yayınında flaş gelişme: Sinem Bulundu! Aleyna Çakır'ın ölümünde ise...

Türkiye'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, Türkiye'de gündem olan olayalara ışık tutmaya devam ediyor. atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te de gündeme getirilen Aleyna Çakır olayı hakkında son dakika haberleri gelirken, bugün yine atv canlı yayınında dikkat çeken gelişmeler yaşandı.. İlk aşamada intihar olduğu düşünülen olayla ilgili soruşturma devam ederken yeni detaylar da ortaya çıkıyor. Bilindiği üzere, Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen, geçtiğimiz haziran ayında Ankara Keçiören'deki evinde bulunmuştu. Soruşturmaya dair yeni ortaya çıkan detaylar ise şaşırtan cinsten... İşte, son dakika gelişmeleri!

İlk aşamada intihar olduğu düşünülen olayla ilgili soruşturma sürerken, F.U. ile H.T.P.'nin polis merkezinde bilgi sahibi olarak verdiği ifadeler ortaya çıktı. Esen'in adresine temizlik için gittiğini belirten F.U., ifadesinde genç kızın kendisine baygın halde olduğu bir videoyu izlettiğini söyledi. F.U., "Sema'nın yerde baygın halde yattığı, şahsın, 'ben insanı böyle yaparım' dediğini duydum" dedi.