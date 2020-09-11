SON DAKİKA | Müge Anlı canlı yayınında flaş gelişme: Sinem Bulundu! Aleyna Çakır'ın ölümünde ise...

Türkiye'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, Türkiye'de gündem olan olayalara ışık tutmaya devam ediyor. atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te de gündeme getirilen Aleyna Çakır olayı hakkında son dakika haberleri gelirken, bugün yine atv canlı yayınında dikkat çeken gelişmeler yaşandı.. İlk aşamada intihar olduğu düşünülen olayla ilgili soruşturma devam ederken yeni detaylar da ortaya çıkıyor. Bilindiği üzere, Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen, geçtiğimiz haziran ayında Ankara Keçiören'deki evinde bulunmuştu. Soruşturmaya dair yeni ortaya çıkan detaylar ise şaşırtan cinsten... İşte, son dakika gelişmeleri!
İlk aşamada intihar olduğu düşünülen olayla ilgili soruşturma sürerken, F.U. ile H.T.P.'nin polis merkezinde bilgi sahibi olarak verdiği ifadeler ortaya çıktı. Esen'in adresine temizlik için gittiğini belirten F.U., ifadesinde genç kızın kendisine baygın halde olduğu bir videoyu izlettiğini söyledi. F.U., "Sema'nın yerde baygın halde yattığı, şahsın, 'ben insanı böyle yaparım' dediğini duydum" dedi.
Programda anlatılardan Uygun'un Çakır'a uyguladığı şiddetin boyutunu da açıkça görüyoruz. Bu denli ruh sağlığı bozuk bir insanın hâlâ sokaklarda serbestçe gezmemesi lazım. Caydırıcı şekilde cezalandırmak gerekiyor böyle psikopatları. Öyle cezalar vereceksin ki, benzer ruh haline sahip bir başkası bunu yapmaya cesaret dahi edemeyecek. Kadına şiddetle etkin şekilde mücadele etmek için bu gerekli. Bir diğer dikkat çekici nokta ise, ölümü şüpheli olan ve adli tıp raporları da bu yönde olan Çakır'ın sevgilisinin kaçma riskine karşın hâlâ serbest olması. Bence bir an önce bu riski ortadan kaldırmak gerekiyor. Açıkçası bir kadının ağzına silah sokacak kadar gözü dönmüş Uygun'un, Çakır'ın ölümünde parmağı olmadığına inanmıyorum.
Umarım adalet en kısa zamanda tecelli eder.
SİNEM ESMA BULUNDU! CANLI YAYINDA POLİS BASKINI
Müge Anlı'da 6 aydır kayıp olan Sinem Esma'nın bulunduğunu haber verdikten kısa bir süre sonra genç kızın tutulduğu eve polis baskını yapıldı.
'SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TANIŞTIK'
16 yaşındaki kızının sağlıklı düşünemediğini belirten anne Fatma Bilgin kızıyla Müge Anlı canlı yayınında görüştü. Kızını görünce gözyaşlarına boğulan anne Fatma Bilgin kızına 'Korkma ben buradayım!' diye seslendi. Canlı yayına Ağrı'dan arkadaşı Mikail ile bağlanan Sinem Esman annesiyle konuştu. Sinem Esma'nın yanındaki arkadaşı Mikail şunları söyledi: 'Sosyal medya üzerinden tanıştık bana 18 yaşında olduğunu söyledi yanıma geldi. 18 yaşından küçük olduğunu öğrendiğimde karakola gittik ve oraya bıraktık."
AĞRI'YA NASIL GİTTİN?
Müge Anlı'nın Ağrı'ya nasıl gittin sorusunu yanıtlayan Sema Bilgin o anları böyle anlattı: "Beni kimse almadı ben kendim gittim. Otogara gittim kimliğim olmadığı için bana bilet vermediler. Gördüğüm TIR'a bindim ve bu şekilde Ağrı'ya geldim."